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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

محاكمة 50 متهما بخلية الهيكل الإدارى بالتجمع الأول.. 9 نوفمبر

المستشار وجدي عبد المنعم
المستشار وجدي عبد المنعم
إسلام دياب

حددت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، جلسة 9 نوفمبر المقبل، لسماع الشهود في محاكمة 50 متهما، في القضية رقم 23864 لسنة 2025 جنايات التجمع الأول.

صدر القرار برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه في غضون الفترة من 2024 وحتى 15 أغسطس 2025، المتهمون من الأول ومن الثالث وحتى التاسع عشر، تولوا قيادة جماعة إرهابية تهدف لاستخدام العنف والتهديد والترويع فى الداخل بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض حياة المجتمع وأمنه للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب فى قلوبهم وتعريض حياتهم وحقوقهم للخطر وغيرها من الحقوق والحريات التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأضافت التحقيقات انضمام باقى المتهمين لتلك الجماعة الإرهابية مع علهم بأغراضها، ووجه لبعض المتهمين اتهامات بمشاركة جماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، ووجه لبعض المتهمين اتهامات الترويج لأعمال إرهابية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ووجه لجمع المتهمين اتهامات بتمويل الإرهاب.

الدائرة الثانية إرهاب مجمع محاكم بدر محاكمة 50 متهما خلية التجمع الأول إرهاب

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