قافلة سياحية للترويج للمقصد المصري بالسوق البلجيكي

شاركت وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، في القافلة السياحية التي نظمها منظم الرحلات البلجيكي 7Plus بعدد من المدن البلجيكية، من بينها Wavre و Liège، وذلك في إطار جهود الوزارة لتعزيز حضور المقصد السياحي المصري في الأسواق الأوروبية والتعريف بتنوع منتجاته السياحية.

ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أن المشاركة في هذه القافلة تأتي ضمن جهود الهيئة لتعزيز التواصل المباشر مع شركاء المهنة بالسوق البلجيكي، والتعريف بما يقدمه المقصد المصري من تجارب سياحية متنوعة ومتكاملة تلبي مختلف اهتمامات السائحين، بما يسهم في تحفيز الطلب على البرامج السياحية إلى مصر وزيادة الحركة الوافدة من هذا السوق.

وأشار إلى أهمية السوق البلجيكي بالنسبة للسياحة المصرية، مؤكدًا حرص الهيئة على توسيع مجالات التعاون مع منظمي الرحلات وشركات السياحة العاملة به، خاصة مع قرب الموسم السياحي الشتوي، والاستفادة من تنوع المقومات السياحية المصرية في جذب شرائح مختلفة من السائحين.

وقد مثّل الهيئة خلال فعاليات القافلة هيام فاروق، مدير عام الإدارة الاستراتيجية بالهيئة، والسيدة إيمان رؤوف، مسؤول دول البنلوكس بالإدارة العامة للمكاتب الخارجية بالهيئة. كما شهدت الفعاليات مشاركة عدد من ممثلي ومسئولي شركات السياحة العاملة بالسوق البلجيكي.

وخلال فعاليات القافلة، قدم ممثلو الهيئة عرضًا تقديميًا استعرضوا خلاله ما تتمتع به مصر من منتجات وتجارب سياحية متنوعة، من بينها السياحة الثقافية والشاطئية والرحلات النيلية، بما يعكس ما يتميز به المقصد المصري من تنوع وقدرته على تلبية مختلف اهتمامات الزائرين.

كما تم عرض مجموعة من الأفلام الترويجية التي أبرزت عددًا من الوجهات السياحية المصرية، من بينها مدينة أسوان ومدن ساحل البحر الأحمر، إلى جانب توزيع مواد دعائية،على ممثلي شركات السياحة المشاركين، للتعريف بالمقاصد والتجارب السياحية المختلفة التي يزخر بها المقصد السياحي المصري.

ومن جانبه، استعرض منظم الرحلات البلجيكي 7Plus البرامج السياحية التي يقدمها إلى مصر والخدمات المتاحة لعملائه، إلى جانب آليات وإجراءات حجز الرحلات السياحية.