غلق وتشميع 3 منشآت لمزاولة نشاط بدون ترخيص في العجوزة

واصلت الأجهزة التنفيذية بحي العجوزة التابع لمحافظة الجيزة، جهودها في مواجهة الأنشطة المخالفة والتأكد من التزام المنشآت بالقوانين والاشتراطات المنظمة لمزاولة الأنشطة التجارية، وذلك في إطار توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، وتعليمات الدكتورة هند عبدالحليم نائب المحافظ، ومتابعة وإشراف الدكتور محمود فؤاد رئيس حي العجوزة.

حيث تم غلق وتشميع 2 محل هواتف محمولة بشارع سوريا، بالإضافة إلى غلق وتشميع محل ملابس بشارع شهاب وذلك لمزاولة النشاط بدون ترخيص.

وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات واتخاذ الإجراءات المقررة لضمان عدم إعادة تشغيل المنشآت المخالفة دون الحصول على التراخيص اللازمة.

وتأتي هذه الحملات في إطار استمرار المتابعة الميدانية بنطاق الحي ورفع مستوى الانضباط والتصدي لكافة صور المخالفات.