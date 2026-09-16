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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

دول بدون تأشيرة.. أبرز 3 وجهات سفر للمصريين في 2026

دول بدون تأشيرة للمصريين 2026.. ماليزيا وجورجيا وألبانيا
دول بدون تأشيرة للمصريين 2026.. ماليزيا وجورجيا وألبانيا
عبد الفتاح تركي

إذا كنت تحمل جواز السفر المصري وتبحث في سبتمبر 2026 عن دول تتيح لك دخولًا أكثر مرونة تمهيدًا للعمل أو الإقامة، فهناك فروق مهمة بين الدخول بدون تأشيرة، والحصول على تأشيرة إلكترونية، والاستفادة من إعفاء مشروط بالتأشيرة أو الإقامة التي تحملها بالفعل، ولذلك لا ينبغي التعامل مع هذه المسارات باعتبارها متطابقة، خصوصًا أن شروط الدخول والإقامة تختلف من دولة إلى أخرى وتتغير بقرارات رسمية.

وتظل ماليزيا من الوجهات التي تسمح للمصريين بالدخول دون تأشيرة مسبقة لمدة تصل إلى 90 يومًا، وفق بيانات السفارة الماليزية في القاهرة، بينما تتيح جورجيا للمصريين التقدم للحصول على التأشيرة الإلكترونية، مع وجود إعفاءات مرتبطة بحيازة تأشيرات أو إقامات معينة، في حين أن ألبانيا لديها مسارات دخول دون تأشيرة لفئات محددة من حاملي التأشيرات والإقامات المؤهلة، وليس إعفاءً عامًا لجميع حاملي جواز السفر المصري.

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هل يستطيع المصريون السفر إلى دول دون تأشيرة في 2026؟

أصبح البحث عن فرص السفر إلى الخارج أكثر ارتباطًا بالتفاصيل الدقيقة لشروط الدخول، إذ توجد دول تسمح بالدخول دون تأشيرة مسبقة، وأخرى تعتمد التأشيرة الإلكترونية، ودول تضع إعفاءات مرتبطة بحيازة تأشيرة أو إقامة صالحة من دول أخرى.

وبالنسبة للمصريين، فإن اختيار الوجهة لا يتوقف على سهولة الدخول السياحي فقط، لأن الراغب في «بدء حياة جديدة» يحتاج أيضًا إلى التفرقة بين حق الدخول للسياحة وبين الحق القانوني في العمل أو الإقامة، وهي مسارات منفصلة في الدول الثلاث الواردة في التقرير.

ما شروط دخول المصريين إلى ماليزيا في 2026؟

تُعد ماليزيا من أبرز الوجهات الواردة في النص، وتسمح للمواطنين المصريين بالدخول دون تأشيرة، مع مدة إقامة سياحية تصل إلى 90 يومًا، وفق بيانات سفارة ماليزيا في القاهرة التي تدرج مصر ضمن الدول التي يمكن لمواطنيها دخول ماليزيا دون تأشيرة لمدة 3 أشهر.

وتوفر هذه الميزة فرصة أمام من يريد زيارة ماليزيا والتعرف إلى سوق العمل والحياة هناك قبل البحث في المسارات القانونية المناسبة للإقامة، لكن الدخول السياحي لا يعني تلقائيًا الحصول على حق العمل أو الإقامة الدائمة، إذ تخضع تلك الأنشطة لأنظمة الهجرة والعمل الخاصة بماليزيا.

الدول التي يمكن الدخول بها بالباسبور المصري

وكان النص الأصلي يشير إلى إمكانية البحث عن فرص عمل خلال فترة الإقامة السياحية أو التقديم على تأشيرة العمل الحر الرقمي «DE Rantau» للعاملين في مجالات البرمجة أو التسويق أو صناعة المحتوى، إلى جانب الإشارة إلى تأسيس الشركات للأجانب والحصول على إقامة مستثمر مستقرة.

ولأن شروط برامج العمل والإقامة تختلف عن شروط الدخول السياحي، فإن استخدام المسار القانوني الصحيح يظل أمرًا أساسيًا للراغب في الاستقرار أو ممارسة نشاط مهني داخل ماليزيا.

هل يمكن للمصريين دخول جورجيا دون تأشيرة في 2026؟

بالنسبة إلى جورجيا، فإن الوضع يحتاج إلى تدقيق مهم، إذ لا يدخل المواطن المصري حامل جواز السفر العادي إلى جورجيا دون تأشيرة لمجرد حمل جواز مصري، وإنما يمكنه التقدم للحصول على التأشيرة الإلكترونية المخصصة للزيارات قصيرة المدة، وفق البوابة الرسمية لوزارة الخارجية الجورجية.

وتوضح البوابة الرسمية أن إجراءات التأشيرة الإلكترونية تتم عبر تقديم الطلب إلكترونيًا وسداد الرسوم والحصول على التأشيرة، كما تشترط عند الدخول إمكانية تقديم جواز السفر، وإثبات الغرض من السفر، وإثبات مكان الإقامة، والتأمين الصحي والسفر، وإثبات امتلاك موارد مالية كافية.

وفي المقابل، توجد حالات يمكن فيها لحاملي تأشيرات أو إقامات صادرة عن دول محددة الدخول إلى جورجيا دون تأشيرة، ومن بينها دول الخليج، وفق القائمة الرسمية الجورجية، حيث يشترط أن تكون التأشيرة أو الإقامة المعنية سارية يوم الدخول، وتطبق شروط الإقامة المحددة في القواعد الرسمية.

كيف يمكن للمصري بدء حياة جديدة في جورجيا؟

يشير النص الأصلي إلى جورجيا باعتبارها وجهة مناسبة للبدايات الجديدة بسبب موقعها بين أوروبا وآسيا وتكاليف المعيشة المنخفضة مقارنة بأوروبا الغربية، كما يتحدث عن تأسيس الشركات والعمل والإقامة.

لكن من المهم عند تناول هذا الموضوع صحفيًا الفصل بين تأسيس شركة وبين الحصول على حق الإقامة، لأن تسجيل نشاط تجاري لا يعني تلقائيًا أن كل أجنبي يحصل فورًا على إقامة، وتظل الإقامة خاضعة للقواعد والإجراءات الرسمية الخاصة بها.

أما بالنسبة إلى التأشيرة قصيرة المدة، فتتيح جورجيا بالفعل التقديم إلكترونيًا دون الحاجة إلى زيارة السفارة في إجراءات الطلب الأولية، بحسب البوابة الرسمية للتأشيرة الإلكترونية.

ماذا عن السفر إلى ألبانيا للمصريين في 2026؟

تقدم ألبانيا بدورها مسارات دخول دون تأشيرة لفئات معينة من الأجانب، ومن بينها من يحملون تأشيرة شينغن متعددة الدخول وصالحة سبق استخدامها في إحدى دول منطقة شينغن، أو إقامة صالحة في إحدى دول شينغن، وكذلك بعض حاملي التأشيرات أو الإقامات الصالحة في الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة وفق الشروط المحددة، إلى جانب حالات أخرى منصوص عليها رسميًا.

وبالتالي فإن القول إن ألبانيا تتيح للمصريين عمومًا دخولًا بلا تأشيرة يحتاج إلى تقييد، لأن الإعفاء يرتبط بشروط محددة، ولا ينطبق تلقائيًا على كل حامل لجواز السفر المصري.

وتوفر ألبانيا كذلك نظامًا للتأشيرات قصيرة وطويلة المدة، وتوضح وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الألبانية أن تأشيرة «C» مخصصة للإقامة القصيرة لمدة أقصاها 90 يومًا خلال 180 يومًا، بينما تأشيرة «D» مخصصة للإقامات التي تتجاوز 90 يومًا خلال 180 يومًا، ويمكن أن ترتبط بالحصول على تصريح إقامة بعد الدخول وفق القواعد المعمول بها.

باسبور

هل توجد إقامة للرحالة الرقميين في ألبانيا؟

توجد في ألبانيا إجراءات رسمية خاصة بالعاملين المتنقلين رقميًا، وتشمل متطلبات الإقامة المؤقتة والمستندات المرتبطة بالعمل عن بُعد، ومن بينها عقد عمل ساري مع صاحب عمل خارج ألبانيا أو عقد خدمات مع متعاقد أو عميل خارج البلاد، وإثبات امتلاك موارد مالية كافية، وشهادة أو إثبات الحالة الجنائية، ووثيقة تأمين صحي سارية لمدة لا تقل عن سنة.

وبذلك يمكن للعامل عن بُعد دراسة هذا المسار إذا كانت طبيعة عمله ودخله ومستنداته مستوفية للشروط الرسمية، بدل الاعتماد على الدخول السياحي باعتباره طريقًا تلقائيًا للإقامة والعمل.

هل شراء عقار في ألبانيا يمنح المصري إقامة فورية؟

ورد في النص الأصلي أن شراء عقار بمبلغ متوسط في ألبانيا يمنح حق الإقامة الفورية، لكن هذه النقطة تحديدًا لا تدعمها المصادر الرسمية الحالية التي جرى الرجوع إليها، ولذلك لا يصح تقديمها في تقرير محدث على أنها قاعدة عامة سارية للمصريين في 2026.

والأدق وفق المعلومات الرسمية المتاحة حاليًا أن الإقامة الطويلة في ألبانيا ترتبط بمسارات قانونية محددة، ومنها التأشيرة طويلة المدة «D» وتصاريح الإقامة وفق الغرض والشروط المقررة، بينما لا يكفي مجرد ذكر شراء عقار لإثبات حصول المواطن المصري تلقائيًا على إقامة فورية.

ما الفرق بين السفر بدون تأشيرة والإقامة في هذه الدول؟

الفرق الأساسي هو أن الإعفاء من التأشيرة أو الحصول على تأشيرة إلكترونية يحدد شروط الدخول والإقامة المسموح بها للغرض المحدد، لكنه لا يعني تلقائيًا امتلاك حق العمل أو تأسيس مشروع أو الإقامة طويلة المدة.

وبالنسبة إلى ماليزيا، يستطيع المواطن المصري الدخول دون تأشيرة لمدة تصل إلى 90 يومًا للسياحة وفق المعلومات الرسمية الحالية، بينما تعتمد جورجيا بالنسبة للمصريين على التأشيرة الإلكترونية للزيارة قصيرة المدة مع وجود إعفاءات مشروطة لحاملي تأشيرات أو إقامات معينة، أما ألبانيا فتطبق إعفاءات محددة لفئات تستوفي شروطًا معينة، إلى جانب مسارات التأشيرة والإقامة الطويلة.

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وبالتالي، فإن الراغب في بدء حياة جديدة خارج مصر يحتاج إلى تحديد هدفه أولًا، سواء كان زيارة سياحية أو عملًا عن بُعد أو تأسيس مشروع أو إقامة طويلة، ثم اختيار مسار الدخول والإقامة الذي تسمح به قوانين الدولة، بدل الاعتماد على عبارة «بدون تأشيرة» باعتبارها مرادفًا للإقامة والعمل.

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