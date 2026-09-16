سعر ومواصفات جيلي ‏RIDDARA‏ البيك أب الكهربائية

طرحت العلامة الصينية جيلي السيارة البيك اب ريدارا ‏GEELY RIDDARA‏، داخل السوق المصري، لتقدم مفهوم جديد لسيارات البيك أب، لا يقتصر على الاستخدامات العملية والتجارية، بل يجمع بين الأداء الكهربائي القوي، والتكنولوجيا الذكية، والراحة والفخامة، والتصميم العصري النابض بالطاقة، وتجربة أسلوب حياة متكاملة.

وتأتي الأداءات الكهربائية في مقدمة نقاط القوة التي تتميز بها جيلي RIDDARA، حيث توفر فئة Ultra 4x4 قوة محرك تصل إلى 315 كيلووات، بما يعادل نحو 428 حصانًا، وعزم دوران يصل إلى 595 نيوتن متر، مع قدرة مذهلة على التسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة في 4.5 ثانية فقط، كما توفر السيارة مدى كهربائيا يصل إلى 550 كم وفق معيار NEDC، مع بطارية بسعة 86 كيلووات ساعة، لتجمع بين الأداء القوي والاعتمادية في الاستخدام اليومي.

ولا تتوقف قدرات GEELY RIDDARA عند الأداء الكهربائي، فهي في الأساس سيارة بيك أب حقيقية صممت لتلبية الاستخدامات العملية والمغامرات في آن واحد، وتوفر السيارة قدرة تحميل تصل إلى 1,115 كجم، وقدرة سحب تصل إلى 3,000 كجم، مع نظام دفع رباعي، وقدرة على خوض المياه بعمق يصل إلى 815 مم، وخلوص أرضي يصل إلى 225 مم، بما يجعلها قادرة على التعامل مع مختلف أنماط الاستخدام، بداية من القيادة داخل المدن ووصولا إلى الرحلات والمغامرات والمهام الأكثر تطلبا.

وتقدم GEELY RIDDARA كذلك مفهوما أكثر ذكاء للتنقل الكهربائي من خلال خاصية إمداد الطاقة الخارجية، والتي تتيح استخدام السيارة كمصدر طاقة متنقل، وتوفر فئة Ultra قدرة تصل إلى 6 كيلووات من الطاقة من صندوق التحميل، ما يفتح المجال أمام العديد من الاستخدامات، خاصة في الرحلات والتخييم والأنشطة الخارجية والمغامرات.

وتلعب التكنولوجيا دور رئيسي في تجربة RIDDARA، حيث تتضمن السيارة – وفقا للفئة – مجموعة متطورة من أنظمة مساعدة السائق والسلامة، من بينها مثبت السرعة المتكيف، ونظام التحكم الذكي في السرعة، والفرملة التلقائية في حالات الطوارئ، والتحذير من الاصطدام الأمامي، والمساعدة على الحفاظ على المسار، واكتشاف النقاط العمياء، والمساعدة على تغيير الحارة المرورية، والتنبيه والفرملة عند المرور العرضي من الخلف، إلى جانب العديد من التقنيات الذكية الأخرى.

أما المقصورة الداخلية، فتقدم RIDDARA تجربة مختلفة عن الصورة التقليدية لسيارات البيك أب، من خلال الدمج بين العملية والراحة والتكنولوجيا، وتضم السيارة – بحسب الفئة – مقاعد جلدية، ومقاعد أمامية كهربائية، وشاشة مركزية عائمة قياس 14.6 بوصة، وشاشة عدادات رقمية قياس 10.25 بوصة، ونظام تحكم صوتي ذكي، وشحن لاسلكي للهواتف بقوة 50 وات، ودعم Apple CarPlay وAndroid Auto، ونظام صوتي يصل إلى 8 سماعات.

ويعزز التصميم الخارجي من الطابع العصري والحيوي للسيارة، حيث تجمع GEELY RIDDARA بين حضور سيارات البيك أب التقليدية وروح عصرية موجهة لأسلوب الحياة الحديث، وتشمل أبرز التجهيزات – وفقًا للفئة – إضاءة LED، ومصابيح ADB Matrix LED، ومصابيح توجيه متكيفة، وإضاءة تحمل اسم RIDDARA في الشبكة الأمامية، وفتحة سقف بانورامية قابلة للفتح، وحامل أمتعة من الألومنيوم على السقف، وعجلات سبائكية قياس R18.

أما عن أسعار جيلي ريدارا ‏GEELY RIDDARA‏ في مصر، فتاتي من أبوغالي أوتو ‏بسعر يبدا من 1.990.000 جنيه