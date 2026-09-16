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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

3 قواعد لعلاقة ناجحة بين الأسرة والمدرسة.. الاحترام والتواصل والقدوة

الأطفال
الأطفال
محمد البدوي

تمثل العلاقة بين الأسرة والمدرسة أحد العوامل المؤثرة في حياة الطالب، إذ لا يقتصر دور الطرفين على متابعة التحصيل الدراسي فقط، بل يمتد إلى دعم بناء شخصية الطفل وتعزيز استقراره النفسي وقدرته على التعامل مع المجتمع.

الاحترام والوضوح وتبادل الأدوار

ويتطلب تحقيق هذه العلاقة وجود تعاون مستمر يقوم على الاحترام والوضوح وتبادل الأدوار، بعيدًا عن الخلافات التي قد تنعكس على الأبناء. 

الحقيبة المدرسية وآلام الظهر عند الأطفال

علاقة صحية بين الأسرة والمدرسة

وفي هذا السياق، حددت أستاذة في علم الاجتماع ثلاثة عناصر أساسية لبناء علاقة صحية بين الأسرة والمدرسة، تتمثل في احترام المعلم، والتواصل الواضح والمستمر بين ولي الأمر والمدرسة، وترسيخ مكانة المعلم باعتباره قدوة للطلاب.

3 قواعد لبناء علاقة صحية بين الأسرة والمدرسة

أكدت الدكتورة هند فؤاد، أستاذ علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، أن نجاح العلاقة بين الأسرة والمدرسة يحتاج إلى الالتزام بمجموعة من القواعد التي تضع مصلحة الطالب في مقدمة الأولويات.

الحقيبة المدرسية وآلام الظهر عند الأطفال

وأوضحت خلال تصريحات تليفزيونية، أن هناك ثلاثة عناصر أساسية تساعد على بناء علاقة سليمة بين الطرفين، بما يدعم الطالب على المستويين الدراسي والنفسي.

احترام المعلم

وأشارت إلى أن احترام المعلم يأتي في مقدمة القواعد التي ينبغي ترسيخها لدى الأبناء، باعتبار أن المعلم أحد العناصر الأساسية في العملية التعليمية، وأن احترامه يساعد على توفير بيئة مناسبة للتعلم والتفاعل داخل المدرسة.

التواصل المستمر بين الأسرة والمدرسة

وأوضحت فؤاد أن القاعدة الثانية تتمثل في وجود حالة من الوضوح والتواصل المستمر بين ولي الأمر وإدارة المدرسة، مؤكدة أن التواصل يساعد الطرفين على فهم احتياجات الطالب والتعامل مع المشكلات بصورة أكثر هدوءًا.

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وأضافت أن ولي الأمر يجب أن يكون حريصًا على نقل صورة إيجابية عن المدرسة إلى أبنائه، بما يعزز الثقة والتعاون بين الأسرة والمؤسسة التعليمية، بدلًا من نقل الخلافات والمشكلات إلى الطالب.

المعلم قدوة للطالب

أما القاعدة الثالثة، فتتمثل في غرس فكرة أن المعلم يمثل قدوة للطالب، وهو ما يتطلب احترام توجيهاته والالتزام بالقواعد المنظمة للحياة المدرسية.

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وأكدت أستاذ علم الاجتماع أن دور المدرسة لا ينبغي أن ينحصر في تقديم المعرفة والمناهج الدراسية فقط، وإنما يمتد إلى المساهمة في بناء شخصية الطالب ودعم سلامته النفسية والاجتماعية.

الهدف.. طالب متوازن نفسيًا ودراسيًا

وشددت فؤاد على أن العلاقة الصحية بين الأسرة والمدرسة تساهم في توفير بيئة تعليمية مستقرة، موضحة أن تحقيق التعاون بين الطرفين ينعكس بصورة إيجابية على الأبناء.

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وأكدت أهمية الالتزام بقيم الاحترام والتواصل والقدوة، بما يخدم مصلحة الطالب ويساعد على بناء شخصية سوية نفسيًا وقادرة على التفاعل الإيجابي داخل المدرسة والمجتمع.

واستشهدت بقول الشاعر أحمد شوقي: «قم للمعلم وفّه التبجيلا.. كاد المعلم أن يكون رسولا»، في إشارة إلى أهمية تقدير دور المعلم ومكانته في العملية التعليمية.

الأسرة الأسرة والمدرسة الاحترام شخصية الطفل

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