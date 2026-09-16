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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

النوم في الظلام وصحة القلب.. هل تؤثر الإضاءة ليلا على عضلة القلب؟

النوم
النوم
محمد البدوي

لا يقتصر تأثير عادات النوم على الشعور بالنشاط أو الراحة في اليوم التالي، إذ ترتبط جودة النوم بعدد من الوظائف الحيوية في الجسم؛ ومن بين العادات التي تحظى بالاهتمام، التعرض للإضاءة خلال ساعات الليل، خاصة عند النوم في غرفة مضاءة. 

استمرار التعرض للضوء أثناء الليل

وفي هذا السياق، حذر الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، من استمرار التعرض للضوء أثناء الليل، مشيرًا إلى ارتباطه، وفق ما ذكره، بزيادة احتمالات حدوث تغيرات في عضلة القلب. 

أجواء هادئة ومظلمة 

ودعا إلى النوم في أجواء هادئة ومظلمة والحصول على عدد ساعات كافٍ من النوم، باعتبار ذلك من العادات التي يمكن أن تساعد على دعم صحة القلب والجسم.

النوم في النور وتأثيره على القلب

وأكد الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن التعرض للإضاءة لفترات طويلة خلال ساعات الليل، وكذلك النوم في غرفة مضاءة، قد يرتبط بحدوث تضخم في بعض أجزاء عضلة القلب.

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وأوضح خلال تصريحات تليفزيونية أن التأثير قد يشمل البطين الأيسر والأذين الأيسر، وقد يمتد في بعض الحالات إلى البطين الأيمن، بحسب ما ذكره خلال حديثه.

كيف تؤثر الإضاءة الليلية على الجسم؟

وأشار شعبان إلى أن النوم في أجواء هادئة ومظلمة له تأثيرات إيجابية على الجسم، موضحًا أن استمرار الإضاءة خلال الليل قد يؤثر على عمل الغدد والإفرازات المرتبطة بوظائف الجسم المختلفة.

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وأضاف أن التعرض للضوء ليلًا قد يؤدي إلى إرسال إشارات للجسم لا تتناسب مع فترة النوم، وهو ما قد ينعكس، وفق ما طرحه، على عدد من العمليات الحيوية.

دعوة إلى إطفاء الأنوار قبل النوم

ودعا العميد السابق لمعهد القلب القومي إلى تجنب النوم في وجود إضاءة، مطالبًا بإطفاء الأنوار قبل الخلود إلى النوم، وتهيئة بيئة مناسبة تساعد الجسم على الدخول في حالة من الراحة.

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ولفت إلى أن النوم في الظلام يمثل إحدى العادات التي ينصح بها للحفاظ على صحة القلب، إلى جانب الحرص على الحصول على نوم كافٍ ومنتظم.

النوم الكافي ودعم صحة القلب

وشدد شعبان على أهمية عدم إهمال النوم، باعتباره جزءًا أساسيًا من نمط الحياة الصحي، مؤكدًا ضرورة حصول كل شخص على عدد كافٍ من ساعات النوم.

وتأتي هذه النصائح في إطار التأكيد على أهمية الاهتمام بعادات النوم والبيئة المحيطة به، خاصة الإضاءة والهدوء، إلى جانب اتباع نمط حياة صحي للحفاظ على صحة القلب والجسم.

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