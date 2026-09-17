قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
880 جنيهًا خلال ساعات.. قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات
المستندات المطلوبة.. خطوات استخراج بطاقة تموين للمطلقة وضم الأبناء بسهولة
الرئيس السيسي: في الظروف الصعبة اللي مر بيها العالم.. هل فيه حد نجا غير مصر؟
شقيقه يرد.. سر ظهور كريم فؤاد بسروال طويل أسفل الشورت أمام أبو قير للأسمدة
مصر تحصد جائزة SETO الفرنسية لأفضل شراكة مع مقصد سياحي لعام 2026
محافظ سوهاج: مساعدات وإعادة تأهيل لمنازل المتضررين من حريق الأبعدية
الزمالك يفتح تحقيقا بعد تسريب عقد خوان بيزيرا
الرئيس السيسي: نعمل على الاستفادة من الكوادر المؤهلة بالأكاديمية العسكرية داخل مؤسسات الدولة
شائعة إخوانية.. مصدر أمنى ينفى الادعاء بوجود شكاوى لنزلاء مركز إصلاح وتأهيل أبو زعبل
قرار جمهوري بتجديد تعيين علاء مهدي أمينًا عامًا لمجلس الوزراء بدرجة نائب وزير
لقيادة الطائرة في حالة سكر.. ليبيا تعتقل طاقم طائرة تركية بعد تحطمها
الرئيس السيسي: الاستعلاء بالوظيفة أو الرتبة أو التدين أمر غير مقبول
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

السر وراء نفاد بطارية هاتفك وإليك كيف تجعلها تدوم ضعف الوقت؟

بطارية الهاتف
بطارية الهاتف
لمياء الياسين

تُعد بطارية الهاتف الذكي بمثابة شريان الحياة اليومي لغالبية المستخدمين، إلا أن مشكلة النفاد السريع للطاقة تظل العائق الأكبر الذي يهدد استمرارية أعمالنا وتواصلنا في اللحظات الحرجة. ولتجنب مفاجآت انقطاع الشحن وإطالة عمر بطاريتك إلى أقصى حد ممكن، يمكنك تطبيق مجموعة من الخطوات الذكية والإجراءات الوقائية التالية:

تحديث التطبيقات

 تستهلك العديد من التطبيقات طاقة البطارية بصمت حتى لو لم تكن تستخدمها بنشاط. احرص على تفقّد إعدادات الهاتف لإغلاق التطبيقات غير الضرورية التي تعمل في الخلفية، مع الاستمرار في تحديث التطبيقات إلى أحدث إصداراتها وذلك لأنها غالباً ما تأتي بتحسينات ترفع من كفاءة استهلاك الطاقة.

تقليل سطوع الشاشة

 تُعد الشاشة المستهلك الأول والأكبر لطاقة البطارية. يُنصح بخفض مستوى السطوع يدوياً إلى حد مريح للعين، أو تفعيل ميزة "السطوع التلقائي" (Adaptive Brightness) التي تضبط إضاءة الشاشة تلقائياً بحسب الإضاءة المحيطة بك.

 توفيرالبطارية

تقدم أنظمة التشغيل المختلفة ميزة "وضع الطاقة المنخفضة" أو "توفير البطارية". يقوم هذا الوضع تلقائياً بتقليص العمليات الثانوية، والحد من تحديث التطبيقات في الخلفية، وتقليل المؤثرات البصرية. من الذكاء تفعيل هذه الميزة عندما يبدأ شحن الهاتف بالاقتراب من النفاد.

تعطيل بلوتوث والواي فاي

 تستمر تقنيات الاتصال مثل البلوتوث (Bluetooth) والواي فاي (Wi-Fi) ونظام تحديد المواقع (GPS) في البحث عن شبكات وأجهزة قريبة حتى لو لم تكن متصلاً بها، مما ينقص من عمر الشحن. بادر بإيقاف تشغيل هذه الميزات فور الانتهاء من حاجتك إليها.

وضع الطيران

 إذا كنت في مأزق وتبقّت نسبة ضئيلة جداً من الشحن وتحتاج للحفاظ على الهاتف يعمل لاستقبال أو إجراء مكالمة لاحقاً، قم بتفعيل "وضع الطيران". يوقف هذا الوضع كافة عمليات الاتصال بالشبكات الخلوية، وهي العملية الأكثر استنزافاً للطاقة في الهاتف.

 التحديثات الدورية

 لا تتجاهل التحديثات الدورية لنظام هاتف (سواء أندرويد أو iOS). تركز الشركات المصنعة في هذه التحديثات على سد الثغرات وتحسين البرمجيات المسؤولة عن إدارة أداء العتاد والبطارية.

 درجات الحرارة المرتفعة

 تتأثر المكونات الكيميائية للبطاريات الحديثة بشدة من الطقس المحيط. احرص على عدم ترك الهاتف تحت أشعة الشمس المباشرة، أو داخل السيارة في الأيام الحارة، أو شحنه في بيئة مرتفعة الحرارة؛ لأن ذلك يتلف خلايا البطارية ويقلل قدرتها على الاحتفاظ بالشحن على المدى الطويل.

طاقة البطارية توفير البطارية شحن الهاتف وضع الطيران البلوتوث الاحتفاظ بالشحن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

الأتوبيس اتقلب بيهم.. إصابة 17 طالبا في حادث بالقاهرة الجديدة

صورة أرشيفية

طالب في الرعاية المركزة و6 تحت الملاحظة والباقيين خرجوا.. آخر تطورات حادث اتوبيس طلاب المدرسة الدولية

أول تصريح من يارا السكري عن علاقتها بأحمد العوضي.. «دائماً الثنائيات ليها حاجة حقيقة من الحب»

يارا السكري عن علاقتها بأحمد العوضي: دائما الثنائيات لها حاجة من الحب

صورة أرشيفية

مصادر: اتوبيس حادث طريق السويس يخص مدرسة دولية بالشروق ..والتعليم تتابع حالة الطلاب

خوان بيزيرا

تفاصيل جديدة في صفقة بيزيرا .. الزمالك يحصل على 7 ملايين دولار و20% من إعادة البيع

شمس البارودي

الإصابات بسيطة.. شمس البارودي تكشف تعرضها لحادث وتطلب الدعاء

ميدو

بعد إشادته بمعتمد جمال.. إعلامي يفتح النار على ميدو بسبب الأهلي وعموتة

الزمالك

فريق محظوظ.. إعلامي ينتقد أداء الزمالك في الدوري ويشيد بالمهدي

ترشيحاتنا

إيمان عز الدين

وسط أجواء روحانية.. إيمان عز الدين تؤدي مناسك العمرة

الإغماء

أسباب الإغماء المفاجئ.. متى يكون عرضا بسيطا ومتى يحتاج إلى تدخل سريع؟

حظك اليوم

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 16 سبتمبر 2026.. تغييرات جديدة وفرص على مختلف الأصعدة

بالصور

طريقة عمل مقلوبة القرنبيط باللحمة.. وصفة شهية ومميزة

طريقة عمل مقلوبة القرنبيط
طريقة عمل مقلوبة القرنبيط
طريقة عمل مقلوبة القرنبيط

هل يحدث خطأ عند تشخيص اضطراب فرط الحركة ADHD والتوحد؟.. دراسة تكشف

دراسة تكشف تغير خصائص الأطفال المشخصين بـ ADHD والتوحد
دراسة تكشف تغير خصائص الأطفال المشخصين بـ ADHD والتوحد
دراسة تكشف تغير خصائص الأطفال المشخصين بـ ADHD والتوحد

الجبنة الشيدر أم القريش.. أيهما أفضل لـ سندويتشات المدرسة؟

أيهما أفضل الجبنة الشيدر أم القريش في ساندويتشات المدرسة
أيهما أفضل الجبنة الشيدر أم القريش في ساندويتشات المدرسة
أيهما أفضل الجبنة الشيدر أم القريش في ساندويتشات المدرسة

بفستان من الدنيم.. هايدي كرم تتألق بإطلالة صيفية تخطف الأنظار

هايدي كرم
هايدي كرم
هايدي كرم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

نهال المغربل – نائب وزير التخطيط للمتابعة سابقاً

نهال المغربل تكتب: المرافق والخدمات العامة على المستوى المحلي: ماذا نتابع؟ ولماذا؟ وكيف؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: "قمة نيودلهي" إرادة الصعود المشترك

المزيد