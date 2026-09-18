تفاصيل إصابة أحمد الصغيري مع زد أمام القناة

كشف الإعلامي خالد الغندور تفاصيل الإصابة التي تعرض لها أحمد الصغيري، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي زد، خلال مواجهة القناة في منافسات الدوري المصري.

وأوضح خالد الغندور، خلال برنامجه «ستاد المحور»، أن أحمد الصغيري تعرض لإصابة قوية أثناء مشاركته مع زد أمام القناة، ما اضطر الجهاز الفني والطبي للتعامل مع الإصابة ومتابعة حالة اللاعب خلال الفترة المقبلة.

وأكد الغندور أن الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب كشفت عن معاناته من جزع من الدرجة الثانية في الرباط الداخلي للركبة، وهي الإصابة التي ستبعده عن المشاركة في المباريات خلال الفترة المقبلة.

وتأتي إصابة الصغيري في توقيت يسعى خلاله زد إلى الحفاظ على جاهزية جميع عناصر الفريق، خاصة مع استمرار المنافسات المحلية واحتياج الجهاز الفني إلى أكبر عدد ممكن من اللاعبين.

وأشار الإعلامي خالد الغندور إلى أن فترة غياب أحمد الصغيري عن صفوف زد من المتوقع أن تتراوح بين شهر ونصف وشهرين، وفقًا لمدى استجابة اللاعب للبرنامج العلاجي والتأهيلي خلال الفترة المقبلة.

ومن المنتظر أن يخضع لاعب وسط زد لبرنامج تأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي، بهدف تجهيزه للعودة إلى التدريبات والمشاركة في المباريات بصورة تدريجية، مع ضرورة التأكد من اكتمال تعافيه قبل السماح له بالعودة إلى الملاعب.

ويأمل الجهاز الفني لزد في استعادة خدمات الصغيري في أقرب وقت ممكن، إلا أن الأولوية ستكون لتجنب التعجل في عودته، ومنحه الوقت الكافي للتعافي من الإصابة والعودة إلى مستواه الفني والبدني.

وتعد إصابة أحمد الصغيري ضربة للفريق، في ظل دوره ضمن حسابات الجهاز الفني، حيث سيعمل زد خلال الفترة المقبلة على التعامل مع غيابه والاعتماد على البدائل المتاحة في خط الوسط



