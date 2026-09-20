قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نائب وزير الخارجية: حجم الاستثمارات المصرية في القارة الإفريقية بلغ 14 مليار دولار
4 ضحايا و9 مصابين في تصادم ميكروباص وملاكي بطريق وادي فيران بجنوب سيناء .. صور
سفارة الولايات المتحدة في الإمارات تصدر تحذيراً أمنياً للأمريكيين المقيمين في البلاد
الأمم المتحدة تدين الهجمات الحوثية على البنية التحتية في السعودية.. وتؤكد احترام حرية الملاحة
محلل رياضي: صفقة بيزيرا ناجحة للزمالك.. والقلعة البيضاء ممكن تسدّد ديونها بهذه الطريقة
حكم دراسة المقامات وفنيات الصوت في تلاوة القرآن.. دار الإفتاء تحسم الجدل
يومين في سبتمبر و11 في أكتوبر.. قائمة الإجازات المتبقية في 2026
بعد الهاتريك| مُحلل رياضي يكشف أمنيته بشأن انتقال محمد صلاح إلى إيطاليا : «عالمي يا بني»
البحرين تدين تصاعد الاعتداءات الحوثية ضد السعودية .. وتحذير للخارجية الأمريكية
بعد الهاتريك وصناعة هدف.. آرني سلوت يُوجّه رسالة لـ محمد صلاح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

الخوخ أم البطيخ.. أيهما أفضل لمستوى السكر في الدم؟

البطيخ ام الخوخ
البطيخ ام الخوخ
نهى هجرس

يعتبر كل من الخوخ والبطيخ من الفواكه الحلوة طبيعياً، لكنهما يؤثران على مستوى السكر في الدم بشكل مختلف نوعاً ما، يتميز الخوخ عموماً بانخفاض مؤشر نسبة السكر في الدم، بينما يحتوي البطيخ على كمية أقل من الكربوهيدرات لكل كوب.

مقارنة  تأثير الخوخ والبطيخ على مستوى السكر في الدم

يحتوي الخوخ عمومًا على مؤشر جلايسيمي أقل من البطيخ، لكن البيانات الأساسية ليست دائمًا واضحة.

يقيس المؤشر الجلايسيمي مدى سرعة رفع الأطعمة المحتوية على الكربوهيدرات لمستوى السكر في الدم مقارنةً بأطعمة مرجعية، وقد صُنفت بعض قياسات البطيخ على أنها متوسطة إلى عالية على مقياس المؤشر الجلايسيمي، بينما كانت قيم الخوخ المختبرة أقل عمومًا

الخوخ يحتوي على نسبة أعلى من الألياف

يحتوي الخوخ على كمية أكبر بكثير من الألياف الغذائية لكل كوب مقارنة بالبطيخ.

الخوخ يحتوي كوب من شرائح الخوخ على ما يقارب 2.3 جرام من الألياف، مقارنةً بحوالي 0.6 جرام في كوب من مكعبات البطيخ، من ناحية أخرى، يحتوي البطيخ على كمية أقل من الكربوهيدرات لكل كوب. 

على الرغم من أن الألياف تبطئ عملية الهضم وتساعد على تنظيم مستوى السكر في الدم بعد تناول الطعام ، إلا أن الخبراء يحذرون من اعتبار الألياف مجرد حاجز مادي يحبس السكر في الأمعاء، فالتأثير الفسيولوجي للألياف يعتمد على نوعها وكميتها الإجمالية، بالإضافة إلى الأطعمة الأخرى التي يتم تناولها في الوجبة

حجم الحصة الغذائية أهم من المؤشر الجلايسيمي وحده

لا يزال بإمكان جزء كبير من الطعام ذي المؤشر الجلايسيمي المنخفض أن يوفر كمية كبيرة من الكربوهيدرات.

بينما يحتوي كوب واحد من البطيخ على حوالي 11.5 جرام من الكربوهيدرات، فإن تناول عدة أكواب منه قد يزيد الكمية بسرعة، وينطبق هذا بشكل خاص على البطيخ، نظراً لمحتواه العالي من الماء وطبيعته المنعشة التي تجعل من السهل تناول كميات أكبر منه .

تشير الجمعية الأمريكية لمرض السكري (ADA) إلى أن الفاكهة الطازجة يمكن أن تكون جزءًا من نظام غذائي صحي لمرضى السكري ، وتقدم إرشادات محددة بشأن كميات الطعام للأفراد الذين يتتبعون استهلاكهم من الكربوهيدرات . 

أيهما يجب أن تختار؟

يمكن إدراج كلا النوعين من الفاكهة بأمان ضمن نظام غذائي متوازن، بما في ذلك بالنسبة للعديد من مرضى السكري، وللتحكم في مستوى السكر في الدم ، يُنصح بالتركيز على حجم الحصة، وإجمالي كمية الكربوهيدرات المتناولة، واختيار الفاكهة الكاملة بدلاً من العصير

اختر الخوخ إذا كنت تبحث عن:

فاكهة ذات مؤشر جلايسيمي منخفض

المزيد من الألياف

اختر البطيخ من أجل:

انخفاض نسبة الكربوهيدرات وانخفاض مؤشر نسبة السكر في الدم

محتوى مائي أعلى (ترطيب أكثر)

قد يكون تصنيف البطيخ كفاكهة ذات مؤشر جلايسيمي مرتفع مضللاً، لأن هذا المؤشر لا يأخذ في الحسبان كمية الكربوهيدرات في الحصة اليومية، كما أن قياسات المؤشر الجلايسيمي لكل من الخوخ والبطيخ تختلف اختلافاً كبيراً بين الأصناف والدراسات

المصدر verywellhealth 

البطيخ الخوخ فوائد البطيخ فوائد الخوخ السكري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتبات

خلال أيام.. الحكومة تزف بشرى للموظفين| تفاصيل

سعر الذهب

1400 جنيه.. قفزة سريعة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

نظام الإيجار التمليكي

الشروط ورابط التقديم.. غدا طرح شقق الإسكان بنظام الإيجار التمليكي

شيخ الأزهر

عايزة أتجوز| فتاة بورسعيد تشعل الجدل.. وشيخ الأزهر يكشف حكم عرض الفتاة نفسها للزواج

سعر الذهب

أسعار الذهب الآن في مصر

اكرامي

جبته ليه؟.. إكرامي يتساءل عن سبب عدم مشاركة هذا اللاعب مع الأهلي

صورة تعبيرية

خلال ساعات.. فتح باب التقدم للوحدات السكنية بنظامي «الإيجار» و«الإيجار المنتهي بالتملك»

الأنبا بولا يعزي والدة أطفال طنطا الثلاثة

الأنبا بولا يعزي والدة أطفال طنطا الثلاثة.. والإيبارشية ترفع صلواتها من أجل الأسرة

ترشيحاتنا

حمدي الوزير

بعد خضوع ابنة حمدي الوزير لها.. ماهى بدائل عملية القلب المفتوح؟

أعراض ما قبل السكري

انتبه.. علامات تؤكد اقتراب الإصابة بالسكر

الكلى

أعراض غير متوقعة تكشف حصوات الكلى

بالصور

فستان محتشم.. حنان مطاوع تخطف الأنظار بظهورها

حنان مطاوع
حنان مطاوع
حنان مطاوع

شيفروليه تراكس 2027 تظهر دون تمويه .. تغييرات بارزة في التصميم ومحرك 1.2 لتر

شيفروليه تراكس موديل 2027
شيفروليه تراكس موديل 2027
شيفروليه تراكس موديل 2027

3 نجوم مصريين يجتمعون في ليلة غنائية مصرية استثنائية ضمن فعاليات موسم جدة| شاهد

بهاء سلطان
بهاء سلطان
بهاء سلطان

بطولة منى زكي.. طرح البوسترات الفردية لمسلسل «طالع نازل»

منى زكي
منى زكي
منى زكي

فيديو

سوسن بدر

سوسن بدر: نفرتيتي اللقب الأقرب لقلبي.. ونفسي أقدم عملًا عن العصر الفرعوني| خاص

خالد سرحان

خالد سرحان: ​90% من الممثلين مش عارفين يعيشوا بسبب الأجور.. خاص

ياسمين عبد العزيز

ياسمين عبد العزيز عن إيرادات «خلي بالك من نفسك»: كل الأرقام اللي بتنزل دي مش الحقيقية |خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لغز بريتش بتروليوم

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: إيران تستعمل الحوثيين في ضرب اقتصاديات النفط في الشرق الأوسط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

المزيد