الخوخ أم البطيخ.. أيهما أفضل لمستوى السكر في الدم؟

يعتبر كل من الخوخ والبطيخ من الفواكه الحلوة طبيعياً، لكنهما يؤثران على مستوى السكر في الدم بشكل مختلف نوعاً ما، يتميز الخوخ عموماً بانخفاض مؤشر نسبة السكر في الدم، بينما يحتوي البطيخ على كمية أقل من الكربوهيدرات لكل كوب.

مقارنة تأثير الخوخ والبطيخ على مستوى السكر في الدم

يحتوي الخوخ عمومًا على مؤشر جلايسيمي أقل من البطيخ، لكن البيانات الأساسية ليست دائمًا واضحة.

يقيس المؤشر الجلايسيمي مدى سرعة رفع الأطعمة المحتوية على الكربوهيدرات لمستوى السكر في الدم مقارنةً بأطعمة مرجعية، وقد صُنفت بعض قياسات البطيخ على أنها متوسطة إلى عالية على مقياس المؤشر الجلايسيمي، بينما كانت قيم الخوخ المختبرة أقل عمومًا

الخوخ يحتوي على نسبة أعلى من الألياف

يحتوي الخوخ على كمية أكبر بكثير من الألياف الغذائية لكل كوب مقارنة بالبطيخ.

الخوخ يحتوي كوب من شرائح الخوخ على ما يقارب 2.3 جرام من الألياف، مقارنةً بحوالي 0.6 جرام في كوب من مكعبات البطيخ، من ناحية أخرى، يحتوي البطيخ على كمية أقل من الكربوهيدرات لكل كوب.

على الرغم من أن الألياف تبطئ عملية الهضم وتساعد على تنظيم مستوى السكر في الدم بعد تناول الطعام ، إلا أن الخبراء يحذرون من اعتبار الألياف مجرد حاجز مادي يحبس السكر في الأمعاء، فالتأثير الفسيولوجي للألياف يعتمد على نوعها وكميتها الإجمالية، بالإضافة إلى الأطعمة الأخرى التي يتم تناولها في الوجبة

حجم الحصة الغذائية أهم من المؤشر الجلايسيمي وحده

لا يزال بإمكان جزء كبير من الطعام ذي المؤشر الجلايسيمي المنخفض أن يوفر كمية كبيرة من الكربوهيدرات.

بينما يحتوي كوب واحد من البطيخ على حوالي 11.5 جرام من الكربوهيدرات، فإن تناول عدة أكواب منه قد يزيد الكمية بسرعة، وينطبق هذا بشكل خاص على البطيخ، نظراً لمحتواه العالي من الماء وطبيعته المنعشة التي تجعل من السهل تناول كميات أكبر منه .

تشير الجمعية الأمريكية لمرض السكري (ADA) إلى أن الفاكهة الطازجة يمكن أن تكون جزءًا من نظام غذائي صحي لمرضى السكري ، وتقدم إرشادات محددة بشأن كميات الطعام للأفراد الذين يتتبعون استهلاكهم من الكربوهيدرات .

أيهما يجب أن تختار؟

يمكن إدراج كلا النوعين من الفاكهة بأمان ضمن نظام غذائي متوازن، بما في ذلك بالنسبة للعديد من مرضى السكري، وللتحكم في مستوى السكر في الدم ، يُنصح بالتركيز على حجم الحصة، وإجمالي كمية الكربوهيدرات المتناولة، واختيار الفاكهة الكاملة بدلاً من العصير

اختر الخوخ إذا كنت تبحث عن:

فاكهة ذات مؤشر جلايسيمي منخفض

المزيد من الألياف

اختر البطيخ من أجل:

انخفاض نسبة الكربوهيدرات وانخفاض مؤشر نسبة السكر في الدم

محتوى مائي أعلى (ترطيب أكثر)

قد يكون تصنيف البطيخ كفاكهة ذات مؤشر جلايسيمي مرتفع مضللاً، لأن هذا المؤشر لا يأخذ في الحسبان كمية الكربوهيدرات في الحصة اليومية، كما أن قياسات المؤشر الجلايسيمي لكل من الخوخ والبطيخ تختلف اختلافاً كبيراً بين الأصناف والدراسات

المصدر verywellhealth