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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

4 ملايين طالب و131 جامعة.. كيف تستعد الجامعات المصرية لانطلاق العام الدراسي 2026/2027؟

الجامعات
الجامعات

تستعد الجامعات والمعاهد المصرية لاستقبال العام الجامعي الجديد 2026/2027، وسط استعدادات موسعة شملت أعمال الصيانة والتجهيز ورفع كفاءة المنشآت الجامعية، بالتزامن مع وضع خطط جديدة للأنشطة الطلابية بمختلف أنواعها. 

جامعة القاهرة

وتستقبل منظومة التعليم العالي هذا العام أكثر من 4 ملايين طالب وطالبة داخل نحو 131 جامعة بمختلف أنماطها، إلى جانب 185 معهدًا، فيما تستهدف الجامعات توفير بيئة تعليمية أكثر جاهزية، مع توسيع مجالات المشاركة في الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية والابتكارية، بما يتيح للطلاب ممارسة أنشطة متنوعة إلى جانب الدراسة الأكاديمية.

انطلاق العام الجامعي الجديد من جامعة القاهرة

قال الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، سيفتتح العام الجامعي الجديد 2026/2027 من جامعة القاهرة.

وأوضح أن الجامعات والمعاهد المصرية تستعد لاستقبال أكثر من 4 ملايين طالب، موزعين على نحو 131 جامعة بمختلف أنماطها، بالإضافة إلى 185 معهدًا، بما يعكس حجم منظومة التعليم العالي التي تستعد لانطلاق عام دراسي جديد.

صيانة المدرجات والمعامل والمنشآت الجامعية

وأشار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي إلى أن الجامعات المصرية استغلت فترة الإجازة الصيفية في تنفيذ مجموعة من أعمال الصيانة ورفع كفاءة المنشآت، مع الالتزام بمبادئ وإجراءات الصحة والسلامة المهنية.

جامعة القاهرة

وشملت أعمال التجهيز صيانة المدرجات والمعامل وعدد من المنشآت والمرافق الجامعية، بهدف رفع درجة جاهزيتها لاستقبال الطلاب مع بداية العام الجامعي الجديد.

ولم تقتصر الاستعدادات على المنشآت التعليمية فقط، إذ شملت أيضًا المدن الجامعية، التي خضعت بدورها لأعمال صيانة وتطوير خلال فترة الصيف.

مبانٍ جديدة تدخل الخدمة

وأكد عبد الغفار استمرار جهود تطوير المدن الجامعية بصورة متواصلة، مشيرًا إلى دخول مبانٍ جديدة للخدمة في عدد من الجامعات الحكومية بالتزامن مع انطلاق العام الجامعي الجديد.

وتأتي هذه الخطوات في إطار الاستعداد لاستقبال الأعداد الكبيرة من الطلاب، وتوفير بيئة مناسبة للإقامة والدراسة، إلى جانب تطوير الخدمات والأنشطة المقدمة للطلاب المقيمين بالمدن الجامعية.

أنشطة ثقافية وفنية ورياضية على مدار العام

وبالتزامن مع الاستعدادات الأكاديمية، تدخل الجامعات العام الجامعي الجديد بخطط موسعة للأنشطة الطلابية، تشمل المجالات الثقافية والفنية والرياضية، إلى جانب أنشطة الابتكار الموجهة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

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وتستهدف هذه الأنشطة توفير مساحات مختلفة أمام الطلاب لاكتشاف مواهبهم وتنمية مهاراتهم، إلى جانب المشاركة في المسابقات والفعاليات التي تنظمها الجامعات على مدار العام الدراسي.

مسابقات لطلاب المدن الجامعية

وأوضح المتحدث باسم وزارة التعليم العالي أن طلاب المدن الجامعية سيكون لهم نصيب من هذه الأنشطة، حيث تعمل الوزارة والجامعات على تنظيم فعاليات ثقافية ورياضية وفنية على مدار العام.

ومن المقرر إتاحة الفرصة للطلاب لممارسة الأنشطة المختلفة بعد انتهاء فترات الدراسة اليومية، إلى جانب تنظيم مسابقات متنوعة على مستوى المدن الجامعية والجامعات.

توجيهات بالانضباط خلال العام الدراسي

وفيما يتعلق بالعملية التعليمية، أكد عبد الغفار أن توجيهات وزير التعليم العالي والبحث العلمي تركز على ضرورة تحقيق الانضباط مع بداية العام الجامعي الجديد.

ويشمل ذلك الالتزام والانضباط على مستوى أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإداري بالجامعات، بما يضمن انتظام العملية التعليمية وسير الدراسة وفقًا للقواعد المنظمة.

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