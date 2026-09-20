قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هاتريك تاريخي ومباراة مثالية .. «شوبير» يحتفي بإنجاز محمد صلاح في تركيا: تاريخ جديد للفرعون المصري
جوكر.. أحمد صالح: إمام عاشور يستاهل أي رقم ياخده.. وهيفضل أفضل لاعب في مصر
دعاء لتسخير قلوب الناس بالمحبة والقبول.. بـ 13 كلمة يصبح عدوك صديقا حميما
الزمالك الأول وبيراميدز الثاني .. أحمد صالح يُثير قلق جماهير الأهلي بشأن جدول الدوري
اديله فرصة .. نجم الزمالك السابق يُوجّه رسالة لـ«عموتة» بشأن حسين الشحات وزيزو
الزمالك يبدأ تنفيذ مشروع فرعه الجديد في حدائق أكتوبر .. هشام نصر يكشف التفاصيل
روسيا تستهدف ناقلة وقود ومواد تشحيم في ميناء تشيرنومورسك بأوكرانيا
أشرف إمام عن مُواجهة الأهلي: لا يوجد فريق أقوى من الزمالك .. ولا أخشى بيراميدز
مُحلل رياضي: محمد صلاح قادر على حمل فريق بمفرده ويضع بصمته أينما ذهب.. و«مرموش» علامة استفهام
من أدعية الرسول في الرزق.. 20 كلمة تفتح لك أبواب السماء مع الصباح
«مينفعش يا كابتن معتمد».. نجل حمادة إمام ينتقد أخطاء الزمالك الفنية: «مش قادر أقول هيتوّج بالدوري»
ابنة مديحة كامل: والدتي كانت بتستأذن في التصوير وتروح تصلّي من غير ما حد يعرف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار أسوان: عقد الاجتماع الأول للمرصد الإقليمى لسوق العمل.. وتكريم الدكتور سيد حسن لترقيتة وكيل المعاهد الأزهرية

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة الماضية أحداثًا متنوعة كان أبرزها . 

محافظ أسوان يترأس الاجتماع الأول للمرصد الإقليمى لسوق العمل
 

فقد ترأس المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، الاجتماع الأول للمرصد الإقليمى لسوق العمل، والذى يمثل انطلاقة جديدة نحو بناء منظومة متكاملة تعتمد على التخطيط العلمى، وتحليل البيانات، واستشراف احتياجات سوق العمل، بما يتوافق مع توجهات الدولة المصرية ووزارة العمل بقيادة حسن رداد.

يأتى ذلك فى ضوء رؤية مصر 2030 نحو بناء الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتوفير فرص عمل حقيقية ولائقة للشباب تتوافق مع متطلبات سوق العمل، ووفقاً لرؤية أسوان 2040 للاستثمار فى رأس المال البشري.

وخلال الاجتماع، أكد المهندس عمرو لاشين أهمية أن يمثل المرصد الإقليمى آلية فعالة لرصد المتغيرات المتلاحقة فى سوق العمل، وتحليل البيانات والمؤشرات، وتحديد الاحتياجات الفعلية من العمالة والمهارات والتخصصات المطلوبة.

اللوجستيات والصناعات التحويلية.. محاور رئيسية لتعزيز القيمة المضافة

ووجه المحافظ بالتركيز من خلال المرصد على دعم قطاع اللوجستيات وتنمية الصناعات، خاصةً الصناعات التحويلية، بما يسهم فى زيادة القيمة المضافة للمنتجات المحلية، وتعظيم الاستفادة من الموارد والمقومات المتاحة، وهو ما يتكامل مع مستهدفات استراتيجية أسوان للعمل الأهلى فى محاورها المختلفة، لتحقيق التكامل الاقتصادي والاجتماعى والعمرانى.

جهود متنوعة 


 

محافظ أسوان يكرم د. سيد حسن لترقيته إلى رئاسة الإدارة المركزية للخدمات بالمعاهد الأزهرية
 

قام المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بتكريم الدكتور سيد حسن ، بمناسبة ترقيته لتولى منصب رئيس الإدارة المركزية للخدمات والوسائل التعليمية (شئون المناطق) ، ووكيل قطاع المعاهد الأزهرية ، وذلك تقديراً لجهوده المخلصة ودوره فى خدمة العملية التعليمية الأزهرية، حيث أهداه شهادة تقدير ودرع المحافظة، متمنياً له دوام التوفيق والنجاح فى مهام عمله الجديدة.

وأكد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان على الدور الهام والهادف الذى يقوم به الأزهر الشريف ، بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر فى نشر صحيح الدين، وترسيخ قيم الوسطية والإعتدال ، ودعم المنظومة التعليمية ، بما يسهم فى بناء أجيال واعية ومستنيرة وقادرة على تحمل مسئولياتها تجاه الوطن .

أسوان محافظة أسوان اخبار محافظة أسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتبات

خلال أيام.. الحكومة تزف بشرى للموظفين| تفاصيل

نظام الإيجار التمليكي

الشروط ورابط التقديم.. غدا طرح شقق الإسكان بنظام الإيجار التمليكي

سعر الذهب

1400 جنيه.. قفزة سريعة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

قائمة الإجازات المتبقية في 2026

يومين في سبتمبر و11 في أكتوبر.. قائمة الإجازات المتبقية في 2026

شيخ الأزهر

عايزة أتجوز| فتاة بورسعيد تشعل الجدل.. وشيخ الأزهر يكشف حكم عرض الفتاة نفسها للزواج

التوقيت الصيفي 2026

تأخير الساعة 60 دقيقة.. موعد التوقيت الشتوي

الأنبا بولا يعزي والدة أطفال طنطا الثلاثة

الأنبا بولا يعزي والدة أطفال طنطا الثلاثة.. والإيبارشية ترفع صلواتها من أجل الأسرة

حريق قرب مطار الرياض.. اشتعال خزان وقود تابع لأرامكو واضطراب حركة الطيران

حريق قرب مطار الرياض.. اشتعال خزان وقود تابع لأرامكو واضطراب حركة الطيران

ترشيحاتنا

بيزيرا

مهيب عبد الهادي: من اللاعب القادر على تعويض بيزيرا في الزمالك؟

كوفنتري

كوفنتري سيتي يحقق فوزه الأول في البريميرليج بقيادة لامبارد على نوتنجهام فورست

بيزيرا

محمد فارس لـ بيزيرا بعد رحيله عن الزمالك: الناس دي وقفت معاك.. ده رد الجميل؟

بالصور

اسعار دايهاتسو تيريوس موديل 2000 المستعملة في مصر

دايهاتسو تيريوس
دايهاتسو تيريوس
دايهاتسو تيريوس

تمشيك ‏1700 كم .. 5 سيارات ‏REEV‏ بأطول مدى في مصر

سيارات ‏REEV‏
سيارات ‏REEV‏
سيارات ‏REEV‏

غير تقليدي.. درة تشعل السوشيال ميديا بإطلالتها

درة
درة
درة

فستان محتشم.. حنان مطاوع تخطف الأنظار بظهورها

حنان مطاوع
حنان مطاوع
حنان مطاوع

فيديو

سوسن بدر

سوسن بدر: نفرتيتي اللقب الأقرب لقلبي.. ونفسي أقدم عملًا عن العصر الفرعوني| خاص

خالد سرحان

خالد سرحان: ​90% من الممثلين مش عارفين يعيشوا بسبب الأجور.. خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لغز بريتش بتروليوم

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: إيران تستعمل الحوثيين في ضرب اقتصاديات النفط في الشرق الأوسط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

المزيد