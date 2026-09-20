أخبار أسوان: عقد الاجتماع الأول للمرصد الإقليمى لسوق العمل.. وتكريم الدكتور سيد حسن لترقيتة وكيل المعاهد الأزهرية

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة الماضية أحداثًا متنوعة كان أبرزها .

محافظ أسوان يترأس الاجتماع الأول للمرصد الإقليمى لسوق العمل



فقد ترأس المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، الاجتماع الأول للمرصد الإقليمى لسوق العمل، والذى يمثل انطلاقة جديدة نحو بناء منظومة متكاملة تعتمد على التخطيط العلمى، وتحليل البيانات، واستشراف احتياجات سوق العمل، بما يتوافق مع توجهات الدولة المصرية ووزارة العمل بقيادة حسن رداد.

يأتى ذلك فى ضوء رؤية مصر 2030 نحو بناء الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتوفير فرص عمل حقيقية ولائقة للشباب تتوافق مع متطلبات سوق العمل، ووفقاً لرؤية أسوان 2040 للاستثمار فى رأس المال البشري.

وخلال الاجتماع، أكد المهندس عمرو لاشين أهمية أن يمثل المرصد الإقليمى آلية فعالة لرصد المتغيرات المتلاحقة فى سوق العمل، وتحليل البيانات والمؤشرات، وتحديد الاحتياجات الفعلية من العمالة والمهارات والتخصصات المطلوبة.

اللوجستيات والصناعات التحويلية.. محاور رئيسية لتعزيز القيمة المضافة

ووجه المحافظ بالتركيز من خلال المرصد على دعم قطاع اللوجستيات وتنمية الصناعات، خاصةً الصناعات التحويلية، بما يسهم فى زيادة القيمة المضافة للمنتجات المحلية، وتعظيم الاستفادة من الموارد والمقومات المتاحة، وهو ما يتكامل مع مستهدفات استراتيجية أسوان للعمل الأهلى فى محاورها المختلفة، لتحقيق التكامل الاقتصادي والاجتماعى والعمرانى.

جهود متنوعة





محافظ أسوان يكرم د. سيد حسن لترقيته إلى رئاسة الإدارة المركزية للخدمات بالمعاهد الأزهرية



قام المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بتكريم الدكتور سيد حسن ، بمناسبة ترقيته لتولى منصب رئيس الإدارة المركزية للخدمات والوسائل التعليمية (شئون المناطق) ، ووكيل قطاع المعاهد الأزهرية ، وذلك تقديراً لجهوده المخلصة ودوره فى خدمة العملية التعليمية الأزهرية، حيث أهداه شهادة تقدير ودرع المحافظة، متمنياً له دوام التوفيق والنجاح فى مهام عمله الجديدة.

وأكد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان على الدور الهام والهادف الذى يقوم به الأزهر الشريف ، بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر فى نشر صحيح الدين، وترسيخ قيم الوسطية والإعتدال ، ودعم المنظومة التعليمية ، بما يسهم فى بناء أجيال واعية ومستنيرة وقادرة على تحمل مسئولياتها تجاه الوطن .