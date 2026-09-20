أخبار السيارات| مقارنة لأكثر سيارتين إثارة للجدل في السوق المصري.. 5 سيارات ‏REEV‏ بأطول مدى في مصر.. صناعة السيارات الأمريكية تتحرّك ضد الصين

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات، تتضمن تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبارًا عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.

تمشيك ‏1700 كم .. 5 سيارات ‏REEV‏ بأطول مدى في مصر

شهد سوق السيارات المصري، حالة من الاستقرار النسبي في الأسعار، بعد موجة من التخبطات السعرية على عدد من ‏الطرازات، حيث أعلن عدد من الوكلاء المحليين عن رفع أسعار طرازاتهم، فيما ثبت البعض الآخر الأسعار؛ بعد ‏تداعيات الأزمة الأخيرة المتمثلة في الحرب الإيرانية الأمريكية، وارتفاع أسعار المحروقات.‏



تشتري فينيو ولا ماجنيت.. مقارنة لأكثر سيارتين إثارة للجدل في السوق المصري

يشهد سوق السيارات المصرية منافسة جديدة داخل فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات المدمجة، بعد طرح هيونداي فينيو المجمعة محليا بالتزامن مع توافر نيسان ماجنيت المجمعة محليا، مع تقارب واضح في الأسعار، لكن باختلافات مهمة في التصميم والمحرك والتجهيزات.



أسعار هيونداي ماتريكس المستعملة في مصر

تعتبر السيارات المستعملة من أكثر المركبات داخل السوق المصري ‏المحلي ‏‏‏‏‏انتشارًا، ‏والذي يضم الكثير من الأشكال للطرازات المختلفة، منها الاقتصادية ‏‏‏‏‏والمتوسطة ‏وأيضًا الفارهة.‏



بـ9 سيارات اختبارية.. ستيلانتس تكشف عن رؤيتها الجديدة للتنقل خلال معرض ‏باريس ‏

تستعد ستيلانتس لاستعراض تسع سيارات اختبارية وأكثر من 60 سيارة خلال معرض باريس للسيارات، الذي يقام في الفترة من 12 إلى 18 أكتوبر، بما يعكس طموحاتها المتجددة للنمو ومواصلة تنفيذ خطتها الاستراتيجية FaSTLAne 2030 التي كشفت عنها في مايو الماضي.



صناعة السيارات الأمريكية تتحرك ضد الصين.. مطالب لترامب بإغلاق السوق أمام «BYD»

في تحرك جديد يستهدف السيارات الصينية، كثفت قطاعات صناعة السيارات وتجار السيارات والموردين في الولايات المتحدة ضغوطها على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مطالبة بعدم السماح للشركات الصينية بدخول السوق الأمريكية سواء عبر الاستيراد أو البيع أو إقامة مصانع محلية.