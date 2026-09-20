السجن 6 سنوات وغرامة 100 ألف لعاطل بتهمة الاتجار بالمخدرات بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولي، وعضوية المستشارين طارق محمد هريدي وشرين فوز الدين، وسكرتارية محمد أحمد البغدادي، بمعاقبة المتهم «أ. م. س» بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، وتغريمه مبلغ 100 ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات، وذلك على خلفية اتهامه بالاتجار في المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة باب شرقي.

تفاصيل القضية

وتعود أحداث القضية، المقيدة برقم 4524 لسنة 2026 جنايات قسم شرطة باب شرقي، إلى ورود إخطار إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، يفيد بضبط المتهم وبحوزته مواد مخدرة بدائرة القسم.

وكشفت التحقيقات أن المتهم كان يمارس نشاطًا في الاتجار بالمواد المخدرة، وعقب استصدار إذن من النيابة العامة لضبطه، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه، وبحوزته حقيبة عُثر بداخلها على 26 لفافة من مخدر الهيروين و11 كيسًا بلاستيكيًا صغيرًا تحتوي على مخدر الميثامفيتامين.

وبتفتيش المتهم عُثر بحوزته كذلك على مبلغ مالي وهاتف محمول، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة.

وأُحيل المتهم إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق، وقررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها المتقدم.