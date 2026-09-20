يارا السكري عن تدخل الجمهور في حياتها: «غير المعلن خط أحمر»

تحدثت الفنانة يارا السكري عن اهتمام الجمهور بتفاصيل حياتها الخاصة، خلال فعاليات قمة الإعلام العربي المقامة في دبي، مؤكدة أن ما يتم الإعلان عنه للجمهور يمكن الحديث عنه، بينما تظل التفاصيل التي لم تكشف عنها خاصة بها ولا تقبل التدخل فيها.

وقالت يارا السكري، خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «ET بالعربي» في دبي، إن الفنان عندما يشارك جزءًا من حياته مع الجمهور يصبح من الطبيعي أن يحظى هذا الجزء باهتمام المتابعين، موضحة في الوقت نفسه أن هناك حدودًا لا ترغب في تجاوزها فيما يتعلق بحياتها الشخصية.

وأضافت يارا السكري: «طالما فيه حاجة أنا أتاحتها قدام الناس، فمن حقهم يتدخلوا فيها، طول ما الحاجة معلنة أوكي، لكن غير المعلن خط أحمر».

وأوضحت أنها لم تتحدث خلال الجلسة التي شهدت إعلان ارتباطها عن تفاصيل شخصية أخرى، مشيرة إلى أن الحديث عن الأمور غير المعلنة لا يستمر طويلًا، قائلة: «أنا مقولتش حاجة في الجلسة، والحاجات دي مبتدومش، وطالما مفيش حاجة قدامهم ملموسة، يبقى ترند وخلص».

وأكدت يارا السكري أنها اعتادت الحفاظ على خصوصية حياتها بعيدًا عن الأضواء، مشيرة إلى أن الجمهور يعرفها بشكل أساسي من خلال أعمالها الفنية، وأضافت: «أنا عمري ما اتكلمت في حاجات شخصية، والناس دايمًا مهتمة بأعمالي».

أحمد العوضي يتحدث عن حياته الخاصة

من جانبه، أكد الفنان أحمد العوضي تمسكه أيضًا بعدم الحديث عن تفاصيل حياته الشخصية، موضحًا أن اهتمام الجمهور به يرتبط في الأساس بما يقدمه من أعمال فنية.

وقال العوضي: «أنا عمري ما اتكلمت في حاجة شخصية، والناس دايمًا مهتمة بأعمالي»، في إشارة إلى رغبته في إبقاء الجانب الأكبر من حياته الخاصة بعيدًا عن التداول الإعلامي.

وجاءت تصريحات الثنائي بالتزامن مع تصدر اسمي أحمد العوضي ويارا السكري حديث الجمهور، بعد إعلان الأخيرة وجود قصة حب تجمعهما، وهو ما دفع الجمهور إلى متابعة تفاصيل العلاقة، إلى جانب استعادة الأعمال الفنية التي جمعتهما خلال الفترة الماضية.

بداية التعاون بين أحمد العوضي ويارا السكري

وبدأ التعاون الفني بين أحمد العوضي ويارا السكري من خلال مسلسل «فهد البطل»، الذي عُرض ضمن موسم دراما رمضان 2025، وشارك العوضي في بطولته، بينما جسدت يارا شخصية «أسيا»، ولفتت الأنظار من خلال ظهورها في العمل وأدائها للشخصية.

وتجدد التعاون بين الفنانين في موسم رمضان 2026 من خلال مسلسل «علي كلاي»، الذي جمعهما مرة أخرى ضمن أحداث درامية جديدة، وشارك في بطولة العمل عدد من الفنانين، من بينهم طارق الدسوقي، وانتصار، ودرة، ورحمة محسن، وسارة بركة وريم سامي.

ومسلسل «علي كلاي» من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام، وواصل من خلاله أحمد العوضي حضوره في موسم الدراما الرمضانية، بالتزامن مع مشاركة يارا السكري في العمل.

وأصبح التعاون الفني بين العوضي والسكري محل اهتمام أكبر خلال الفترة الأخيرة، بالتزامن مع إعلان ارتباطهما، إلا أن تصريحات الثنائي الأخيرة ركزت على وضع حدود واضحة بين ما يتم الكشف عنه للجمهور وما يفضلان الاحتفاظ به بعيدًا عن الأضواء.