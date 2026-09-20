وزير الخارجية يبحث مع مسؤول أممي الأوضاع الإنسانية في عدد من بؤر التوتر والأزمات

بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج الدكتور بدر عبدالعاطي، خلال لقائه اليوم الأحد، مع توم فليتشر وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، الأوضاع الإنسانية في عدد من بؤر التوتر والأزمات، لاسيما في قطاع غزة والسودان.

جاء اللقاء على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وشدد الوزير عبدالعاطي على ضرورة ضمان النفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، وحماية المدنيين، والمضي قدماً في جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار، مؤكدًا أهمية ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى الشعب السوداني دون عوائق وتوفير الحماية للمدنيين.

وأكد دعم مصر لأنشطة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية ودوره المحوري في الاستجابة للأزمات الإنسانية، مشددًا على أهمية مواصلة التنسيق الوثيق مع الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة لتخفيف معاناة المدنيين في مناطق الأزمات.

من جانبه.. أعرب توم فليتشر عن تقديره للدور المحوري الذي تضطلع به مصر في دعم الجهود الإنسانية والإغاثية في المنطقة، مثمنًا التعاون والتنسيق القائم مع مصر لتيسير إيصال المساعدات الإنسانية إلى المتضررين من الأزمات.



