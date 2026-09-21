نسرين أمين تتألق في الإسكندرية بفستان لافت

شاركت الفنانة نسرين أمين متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورا جديدة لها خلال تواجدها في الإسكندرية.

إطلالة نسرين أمين

تألقت نسرين أمين في الإسكندرية بإطلالة بسيطة للغاية، حيث ظهرت مرتدية فستان متوسط الطول وذا أكمام مكشوفة واتسم باللون الأسود الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

ظهرت نسرين امين في الصور حافية القدمين، ولم تبالغ في الإكسسوارات والمجوهرات واعتمدت على البساطة.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت نسرين أمين على خصلات شعرها البني المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة المتناسقة مع لون بشرتها.