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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

لسيرهما عكس الاتجاه.. سائقا سيارتين مينى باص يواجهان هذه العقوبة بالقانون

المتهمان
المتهمان
معتز الخصوصي

كشفت الأجهزة الأمنية في القاهرة، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر القائم على النشر من قائدي سيارتي «ميني باص»؛ لقيادتهما عكس الاتجاه بالتجمع الأول بالقاهرة، والتسبب في تعطيل الحركة المرورية.

وبالفحص؛ أمكن تحديد وضبط السيارتين «الميني باص» الظاهرتين بمقطع الفيديو، وتبين سريان تراخيصهما، وقائديهما، سائقين مقيمين بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء.

وبمواجهتهما؛ اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بتاريخ 26 أغسطس الماضي؛ لاختصار الطريق.

وتحفظت الأجهزة الأمنية على السيارتين، واتُخذت الإجراءات القانونية.

السير عكس الاتجاه

نصت المادة 76 من قانون المرور على أنه يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.

وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور، إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.

وتضمنت المادة 76 من قانون المرور أنه فى حال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.

وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور في جميع الأحوال يقضي بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.

وتنص المادة 361 من قانون المرور مكرر (أ) تنص على أن «كل من عطل عمدًا بأية طريقة كانت وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة أو وسيلة من وسائل الإنتاج، يُعاقب بالسجن، وتكون العقوبة طبقا لقانون المرور السجن المشدد إذا وقعت الجريمة بقصد الإخلال بسير مرفق عام، وأيضا يقع الجاني تحت تأثير نص المادة 81 ومواد التجريم الأخرى من قانون المرور، التي تجعل من أفعال هؤلاء الجناة والسرعة المقررة وإجراءات الأمان التي يجب أن يتبعها السائق على الطريق».

الأجهزة الأمنية مواقع التواصل الاجتماعي قائدي سيارتي «ميني باص تعطيل الحركة المرورية عكس الاتجاه

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