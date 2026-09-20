مدافع هايتي يسجل هاتريك ويقود لوجانو لفوز جديد في الدوري السويسري

سجل هانيس ديلكروا، مدافع منتخب هايتي الذي شارك في كأس العالم، ثلاثة أهداف متتالية (هاتريك) في وقت وجيز، ليقود فريقه لوجانو -متصدر الدوري السويسري- إلى فوز جديد يوم الأحد، وليضاعف بذلك تقريبًا رصيده التهديفي طوال مسيرته الاحترافية.

ولم يكن ديلكروا، البالغ من العمر 27 عامًا، قد سجل سوى 4 أهداف طوال مسيرته مع الأندية قبل أن يحرز ثلاثة أهداف في غضون 17 دقيقة (بين الدقيقتين 35 و52) خلال المباراة التي انتهت بفوز فريقه بنتيجة 4-0 على لوزان، متذيل الترتيب.

وجاءت أهدافه الثلاثة -هدفان بضربات رأسية وثالث بتسديدة بالقدم اليسرى- إثر كرات عرضية نُفذت من ركلات ثابتة.

وفي أول موسم كامل له في الدوري السويسري، يتصدر لوجانو جدول الترتيب بفارق ست نقاط بعد تسع جولات، محققًا معدلًا تهديفيًا يبلغ ثلاثة أهداف في المباراة الواحدة، وذلك في سعيه نحو حصد لقب الدوري للمرة الأولى منذ عام 1949.

وكان ديلكروا قد شارك في جميع دقائق مباريات منتخب هايتي الثلاث في كأس العالم التي أقيمت في شهر يونيو، إذ خسر الفريق أمام كل من اسكتلندا والبرازيل والمغرب، وتُعد هذه المشاركة الأولى لمنتخب هايتي في نهائيات كأس العالم منذ 52 عامًا.

يُذكر أن المدافع الأوسط، المولود في هايتي، كان قد غيّر ولاءه الدولي في أكتوبر الماضي؛ إذ كان يمثل سابقًا بلجيكا -البلد الذي نشأ فيه- على مستوى منتخبات الشباب، كما خاض مباراة ودية واحدة مع المنتخب الأول في عام 2020 ضد سويسرا.

وسبق لديلكروا اللعب لصالح ناديي أندرلخت وبيرنلي تحت قيادة المدرب فينسنت كومباني، الذي يتولى حالياً تدريب بايرن ميونخ، بطل الدوري الألماني.