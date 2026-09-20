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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ قنا: تحديث المخططات التفصيلية للمراكز لمواكبة التوسع العمراني والمتطلبات التنموية الجديدة

محافظ قنا الدكتور مصطفى سليم الببلاوي
محافظ قنا الدكتور مصطفى سليم الببلاوي
أ ش أ

أكد محافظ قنا الدكتور مصطفى سليم الببلاوي، ضرورة تحديث المخططات التفصيلية لكل مركز بالمحافظة لمواكبة التوسع العمراني والمتطلبات التنموية الجديدة، مع تشكيل لجنة من الحوكمة لمراجعة الرخص الصادرة بجميع الإدارات الهندسية والتأكد من مطابقتها للقوانين المنظمة.

جاء ذلك، حسب بيان صادر عن المحافظة، اليوم الأحد، خلال ترؤس المحافظ اليوم اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي ونسب الإنجاز لملفات التصالح وتراخيص المحال العامة، والتقنين والمتغيرات واسترداد أراضي الدولة، ضمن توجيهات الدولة بسرعة إنجاز تلك الملفات، والحفاظ على حقوق الدولة، والتيسير على المواطنين.

وأفاد البيان بأن محافظ قنا، استعرض خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لملفات التصالح والمحال العامة، حيث وجه بضرورة حث المواطنين بأهمية إنهاء إجراءات التصالح وتقنين أوضاعهم، مشددًا على ضرورة تطبيق القانون بحزم والالتزام باتخاذ الإجراءات اللازمة لقطع المرافق عن المتقاعسين غير الجادين.

وشدد الدكتور مصطفى سليم الببلاوي، على ضرورة مراجعة كافة المتغيرات المكانية بدقة داخل الكتل السكنية لضمان رصد أي مخالفات أو تعديات جديدة في مهدها، مع ضرورة المتابعة المستمرة ووضع خطة زمنية واضحة لإنهاء كافة المتغيرات بكل وحدة محلية على حدة.

كما بحث محافظ قنا ملف التقنين، مع التأكيد على ضرورة سرعة إرسال طلبات المعاينة بشكل يومي لضمان سرعة إنجازها، مشددًا على التنسيق الكامل لتسريع وتيرة العمل في هذا الملف الحيوي، تحقيقًا لمصلحة المواطنين واستقرار الأوضاع القانونية لهم.

محافظ قنا الدكتور مصطفى سليم الببلاوي المخططات التفصيلية التوسع العمراني

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