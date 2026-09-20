رئيس جامعة قنا: توفير منظومة متكاملة للكشف الطبي للطلاب بالجامعة

أكد رئيس جامعة قنا الدكتور أحمد عكاوي حرص الجامعة على توفير منظومة متكاملة للكشف الطبي تستند إلى التنظيم والدقة وسرعة الأداء، بما يضمن إتمام الفحوصات المقررة للطلاب الجدد بكفاءة.

جاء ذلك خلال تفقد رئيس الجامعة، المستشفى الطلابي، لمتابعة سير أعمال الكشف الطبي للطلاب الجدد، والوقوف على انتظام الإجراءات والخطوات المتبعة منذ استقبال الطلاب وحتى استكمال الفحوصات الطبية المقررة.

وشدد رئيس الجامعة على أهمية توفير بيئة مناسبة للطلاب خلال جميع مراحل الكشف، وتقديم التيسيرات اللازمة لهم منذ لحظة وصولهم وحتى الانتهاء من الإجراءات.

وخلال الجولة، تابع رئيس الجامعة آليات استقبال الطلاب وتنظيم حركة دخولهم، وإجراءات تسجيل البيانات وإجراء الفحوصات الطبية، والتأكد من انتظام العمل داخل مختلف نقاط الكشف، بما يضمن سرعة إنجاز الإجراءات وتيسيرها على الطلاب، مع الحفاظ على الانضباط ودقة البيانات وسلامة الإجراءات الطبية.

كما تابع رئيس الجامعة مستوى التجهيزات والاستعدادات بالمستشفى الطلابي، مؤكداً ضرورة استمرار التنسيق بين الإدارات والجهات المعنية لضمان انتظام أعمال الكشف الطبي وفق الإجراءات المنظمة، بما يدعم جاهزية الجامعة لاستقبال طلابها الجدد وانطلاق مسيرتهم الجامعية في بيئة صحية وتعليمية متكاملة.