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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

سيميوني يرد على تصريحات مورينيو: يجب أن نعرف كيف نحترم الآخرين

دييجو سيميوني
دييجو سيميوني
أ ش أ

رد الأرجنتيني، دييجو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو مدريد، على تصريحات البرتغالي، جوزيه مورينيو، المدير الفني لريال مدريد، عقب ديربي العاصمة الإسبانية، مؤكدًا ضرورة التحلي بالحذر عند الإدلاء بالتصريحات والالتزام بحدود الاحترام.

كان مورينيو قد انتقد أداء الحكم أورتيز أرياس عقب خسارة ريال مدريد أمام أتلتيكو بنتيجة 1-2، وعرض خلال مؤتمره الصحفي صورًا لوقائع قال إنها كانت تستوجب إشهار البطاقة الحمراء في وجه لاعبي أتلتيكو مدريد.

وقال سيميوني تعليقًا على تصريحات مورينيو: "يجب أن نكون حذرين فيما نقوله، ويجب أن نعرف كيف نحترم الآخرين".

وأضاف: "لا ينبغي أبدًا تجاوز الحدود، بغض النظر عن هويتك، سواء كنت مورينيو أو فليك أو بيلجريني أو أنا أو أي شخص آخر".

وعن مجريات المباراة، أكد سيميوني أن أتلتيكو مدريد كان الطرف الأفضل في إدارة اللقاء واستغلال اللحظات الحاسمة، قائلًا: «المباراة كانت واضحة؛ كان هناك فريق سيطر على اللقاء، وفريق عرف كيف يستغل اللحظات المهمة في المباراة».

وتابع: "في المقابل، كان هناك فريق آخر لم يصنع الفرص التي اعتاد على صناعتها لتسجيل الأهداف".

كان أتلتيكو مدريد قد حسم ديربي مدريد لصالحه بنتيجة 2-1، بعدما سجل هدفين في الشوط الثاني، ليحقق فوزًا مهمًا على حساب ريال مدريد في الجولة السابعة من الدوري الإسباني.

الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد

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