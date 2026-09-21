خبير سياحي: مصر تمتلك مقومات تؤهلها لتكون ضمن أفضل الوجهات السياحية العالمية

قال الدكتور علي عبد الله، الباحث في الاقتصاد السياحي، إن مصر تمتلك مقومات طبيعية وسياحية تؤهلها لتكون ضمن أفضل الوجهات السياحية على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن اختيار مصر من مجلة "فوربس" ضمن أفضل ثلاث تجارب سياحية استثنائية حول العالم لعام 2027 يمثل فرصة مهمة للترويج للسياحة المصرية.

وأضاف خلال برنامج من ماسبيرو على القناة الأولى أن مصر تتميز بوجود الآثار المصرية القديمة، ونهر النيل، والمناخ، إلى جانب التطور الكبير في البنية التحتية خلال السنوات الأخيرة، لافتًا إلى أن عدد المطارات التي دخلت الخدمة وصل إلى 30 مطارًا، وهو ما يدعم الوصول إلى مختلف المقاصد السياحية في مصر.

وأشار إلى أن اختيار "فوربس" لمصر، وخاصة القاهرة والأقصر وأسوان، يمثل دعاية مهمة للسياحة المصرية، موضحًا أن هذه المناطق تجمع بين الآثار المصرية القديمة ونهر النيل والطقس، وهي عناصر لا تجتمع بهذه الصورة في مكان آخر من العالم.