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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

للمرة الأولى منذ 16 عاما.. مصر تشارك في معرض ميزون آند أوبجيه بباريس

تشارك في معرض «ميزون أند أوبجيه» بباريس في اطار برنامج "رابحة"
تشارك في معرض «ميزون أند أوبجيه» بباريس في اطار برنامج "رابحة"
أمل مجدى

تشارك مصر في معرض «ميزون أند أوبجيه» بباريس من خلال المجلس القومي للمرأة، للمرة الأولى منذ 16 عاما، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، من خلال البرنامج المشترك رابحة .


وشارك المجلس في لقاء السفير طارق دحروج، سفير جمهورية مصر العربية لدى فرنسا، بعدد من العارضات المصريات المشاركات في المعرض، وذلك في إطار دعم المنتجات المصرية وفتح آفاق جديدة أمام صاحبات المشروعات للتوسع في الأسواق الخارجية.

وخلال اللقاء، تم الاطلاع على جانب من المنتجات المصرية، وتعرف على تجارب العارضات وجهودهن في تطوير منتجاتهن وتعزيز قدرتهن على النفاذ إلى الأسواق الدولية، كما جرى بحث آفاق التعاون وإقامة شراكات مع الشركات والمؤسسات الفرنسية، بما يتيح فرصًا جديدة لتسويق المنتجات المصرية وتعزيز حضورها في الأسواق الخارجية.

القومي للمرأة المجلس القومي للمرأة المرأة المرأة المصرية رابحة

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