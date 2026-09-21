أحمد السيد: لم يحدث أي تخاذل داخل منظومة الأهلي الموسم الماضي

نفى أحمد السيد، نجم الأهلي السابق، وجود أي حالة من التخاذل داخل الفريق خلال الموسم الماضي، مؤكدًا أن لاعبي القلعة الحمراء بذلوا أقصى ما لديهم ولم يتعمد أي لاعب التقصير.

وقال أحمد السيد، خلال تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح في برنامج «الكلاسيكو» المذاع عبر قناة ON E، إنه لا يرى أن هناك أي تخاذل من جانب أحد داخل الأهلي خلال الموسم الماضي، مشددًا على أن النتائج السلبية التي تعرض لها الفريق لا تعني بالضرورة وجود تقصير متعمد من اللاعبين.

وأضاف أن تقييم الموسم يجب أن يعتمد على الأداء والظروف التي مر بها الفريق، وليس على اتهامات غير مؤكدة بالتخاذل.