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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ماس كهربائي.. المعاينة الأولية تكشف سبب اندلاع النيران في محل كشري ببنها

حريق
حريق
إبراهيم الهواري

كشفت المعاينة الأولية أن ماس كهربائي وراء اندلاع حريق فى محل كشرى شهير بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، للمرة الرابعة، فيما يجرى حاليا تشكيل لجنة لحصر الخسائر والتلفيات.

من ناحية اخرى تابع الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، من غرفة الأزمات والطوارئ بديوان عام المحافظة، تداعيات الحريق الذي نشب بأحد محال الكشري بشارع فريد ندا بمدينة بنها، موجّهًا بسرعة التعامل مع الحريق والسيطرة على النيران، وتأمين العقار والمواطنين، والتنسيق الفوري بين كافة الجهات المعنية.

وعلى الفور، تم الدفع بـ 5 سيارات إطفاء إلى موقع الحريق، حيث باشرت قوات الحماية المدنية أعمالها للسيطرة على النيران، والتي امتدت إلى الطابق الثالث، كما تأثر أحد المحال وبلكونة إحدى الشقق بالعقار.

تفاصيل الواقعة 

وتم فصل التيار الكهربائي وإمدادات الغاز عن العقار كإجراء احترازي، حفاظًا على سلامة المواطنين ومنع حدوث أي تداعيات أو مخاطر إضافية.

ووجّه المحافظ، وليد الشهاوي، رئيس مركز ومدينة بنها، بالتواجد الميداني بموقع الحريق، ومتابعة أعمال الإطفاء والتبريد، والتنسيق الكامل مع قوات الحماية المدنية والأجهزة الأمنية والجهات المعنية، مع التأكد من تأمين العقار والمحال والمنشآت المجاورة، ورفع تقرير فوري بتطورات الموقف.

كما شدد المحافظ على استمرار المتابعة اللحظية من خلال غرفة الأزمات والطوارئ بديوان عام المحافظة، لحين الانتهاء من أعمال الإطفاء والتبريد والتأكد من السيطرة الكاملة على الحريق، مع سرعة الوقوف على أسباب وملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة.

القليوبية حريق بنها محل الحماية المدنية

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