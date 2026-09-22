قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ماكرون وترامب يبحثان إعادة فتح مضيق هرمز وتهدئة أسواق الطاقة
متى تقول أذكار الصباح؟.. أفضل وقت لقراءتها يبدأ بعد دقائق
سيول جارفة تجتاح شوارع بارانكيا شمالي كولومبيا بعد أمطار غزيرة
التنين أمبير حديث السوشيال.. فيلم بالذكاء الاصطناعي يحكي قصة أم تضحي بحياتها لحماية طفلها
أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم الثلاثاء.. كم يصل سعر الكيلو؟
قبل رفع الحذاء.. فيديو يرصد مشادة رئيس قسم بمعهد الكبد بالمنوفية مع ممرضة
مولاي صل وسلم.. الأقصر تحتفي بحفظة القرآن الكريم في مسيرة إيمانية مهيبة
طلب المشاركة.. الحقيقة الكاملة لأزمة حسام حسن والشناوي قبل مواجهة إيران
بعد دعوى خلع.. شاب ينهي حياة شخص ويصيب 4 بطلقات نارية من عائلة زوجته بقنا
من الكبسة إلى المهرجانات.. تريزيجيه يكشف تفاصيل من حياته في السعودية
Trump TV ينطلق.. ترامب يلتف على الإعلام ويمهد لحقبة جديدة من "البث المباشر"
صلاة الفجر لمن يسافر قبلها.. الإفتاء: أمامك خياران كي لا تضيع الفريضة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مسؤول سابق في الناتو: فكرة التقارب بين الاتحاد الأوروبي وكندا أزعجت ترامب

ترامب
ترامب
عادل نصار

قال نيكولاس ويليامز، المسؤول السابق في حلف الناتو، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أظهر انزعاجه من التقارب بين كندا والاتحاد الأوروبي، وأطلق تهديدات بفرض عقوبات أكبر وتعريفات جمركية أعلى.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامي حساني بشير، مقدم برنامج "مطروح للنقاش"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية، أن فكرة التقارب بين الاتحاد الأوروبي وكندا ومنحها عضوية تمثل خطوة أو فكرة رمزية، وتأتي في إطار ما يفكر فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني، مشيرًا إلى أن هذه الرمزية تحمل أيضًا رسالة إلى الرئيس ترامب مفادها أن كندا وأوروبا لديهما خيارات أكبر وخيارات أخرى.

وأشار ويليامز إلى أن معظم التجارة الكندية تتجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية وليس إلى أوروبا، لافتًا إلى أن كندا تعتمد بصورة كبيرة على تعاونها الاقتصادي مع الولايات المتحدة الأمريكية.

الناتو ترامب كندا الاتحاد الأوروبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

علم السعودية

السجن و100 ألف ريال غرامة.. قرار عاجل من السعودية بشأن الوافدين المخالفين

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2026 وجدول الحد الأدنى للأجور

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2026 وجدول الحد الأدنى للأجور

تراجع أسعار الذهب اليوم في الأسواق

مفاجأة في سوق الذهب.. الأسعار تتراجع اليوم وعيار 21 يفاجئ الجميع

أسعار السلع الغذائية الأساسية اليوم الإثنين في الأسواق

ارتفاع سعر الزيت والسكر.. وكرتونة البيض تتخطى 111 جنيها.. أسعار السلع الأساسية اليوم في الأسواق

استمرار تراجع أسعار الذهب في مصر اليوم

التراجع مستمر.. أسعار الذهب تواصل الهبوط بختام تعاملات اليوم ومفاجأة في عيار 21

وزارة التعليم العالي

ظهرت الآن.. إعلان نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة وSTEM ومدارس النيل

مكاسب قوية للذهب في مصر خلال شهر سبتمبر الجاري

رغم تراجع اليوم.. مكاسب قوية للذهب في مصر وعيار 21 يرتفع 110 جنيهات خلال سبتمبر

محمد صلاح

بسبب سيارة بـ400 ألف إسترليني.. عقوبة جديدة لمحمد صلاح في إنجلترا

ترشيحاتنا

شريف فتحي وزير السياحة والآثار

وزير السياحة يلتقي سفيرة مصر لدى سنغافورة قبيل سفرها لتولي مهام منصبها

رئيس الوزراء

رئيس الوزراء يبحث التوسع في الاستثمارات النمساوية وتأسيس منطقة لوجستية بمحور قناة السويس

رئيس الوزراء

وزارات تتحرك لـ خدمة المواطن.. 24 ساعة تكشف أبرز الخدمات على طاولة الحكومة

بالصور

أبراج تتمتع بجاذبية لافتة لدى الجنس الآخر.. هل برجك من بينها؟

ابراج
ابراج
ابراج

جابوله عصير وفاكهة.. أصدقاء طفل مريض يضربون أروع أمثلة الوفاء بالمنيا

صورة الاطفال
صورة الاطفال
صورة الاطفال

تحالف أمريكي ياباني يشعل سباق بطاريات الحالة الصلبة للسيارات الكهربائية

بطاريات الحالة الصلبة
بطاريات الحالة الصلبة
بطاريات الحالة الصلبة

4 ملايين إسترليني مخالفات بلا تحصيل.. سيارات الخليج الفارهة تربك لندن

سيارات الخليج الفارهة
سيارات الخليج الفارهة
سيارات الخليج الفارهة

فيديو

نجوم خطف الزهايمر ذكرياتهم

نسيوا أسماءهم وأقرب الناس إليهم.. نجوم خطف الزهايمر ذكرياتهم

صابرين النجيلي

صابرين النجيلي تكشف مفاجآتها الجديدة: ديو مع دياب وميني ألبوم قريبًا .. خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم 3.. نحو قيادة تربوية متميزة

د. هبة جمال

د. هبة جمال تكتب: التسويق الحكومي الإلكتروني وتحويل الخدمة العامة إلى تجربة رقمية

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بين لهيب المنطقة وقرار الفيدرالي.. الدين المصري أمام اختبار المرونة الخارجية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: كما تُبنى الدول... هكذا يُبنى الإنسان

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثقافة المهادَاة بين الزوجين

المزيد