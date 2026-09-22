مسؤول سابق في الناتو: فكرة التقارب بين الاتحاد الأوروبي وكندا أزعجت ترامب

قال نيكولاس ويليامز، المسؤول السابق في حلف الناتو، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أظهر انزعاجه من التقارب بين كندا والاتحاد الأوروبي، وأطلق تهديدات بفرض عقوبات أكبر وتعريفات جمركية أعلى.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامي حساني بشير، مقدم برنامج "مطروح للنقاش"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية، أن فكرة التقارب بين الاتحاد الأوروبي وكندا ومنحها عضوية تمثل خطوة أو فكرة رمزية، وتأتي في إطار ما يفكر فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني، مشيرًا إلى أن هذه الرمزية تحمل أيضًا رسالة إلى الرئيس ترامب مفادها أن كندا وأوروبا لديهما خيارات أكبر وخيارات أخرى.

وأشار ويليامز إلى أن معظم التجارة الكندية تتجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية وليس إلى أوروبا، لافتًا إلى أن كندا تعتمد بصورة كبيرة على تعاونها الاقتصادي مع الولايات المتحدة الأمريكية.