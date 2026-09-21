كلوديا حنا: مهرجان ظفار ملتقى للحضارات وجسر يربط بين الثقافات

أشادت الفنانة العراقية كلوديا حنا بنجاح فعاليات الدورة الثانية من مهرجان ظفار الدولي للمسرح، مؤكدة أن المهرجان يمثل مساحة مهمة للحوار والتبادل الثقافي، وجسرًا للتواصل بين التجارب المسرحية العربية والدولية، في ظل المشاركة الواسعة من الفنانين وصنّاع المسرح والنقاد من عدد من الدول العربية.

وأكدت كلوديا حنا أن المهرجان يتجاوز فكرة تقديم العروض المسرحية، ليصبح ملتقى للحضارات والثقافات، يتيح للمبدعين فرصة تبادل الرؤى والخبرات، ويسهم في إثراء المشهد المسرحي العربي وتعزيز التواصل بين الشعوب من خلال الفن والإبداع. كما هنأت الدكتور مازن الغرباوي، رئيس المهرجان ومخرج حفلي الافتتاح والختام، مشيدة بجهوده ورؤيته في دعم الحراك المسرحي والفني.

وشاركت كلوديا حنا كضيفة شرف في الدورة الثانية من مهرجان ظفار الدولي للمسرح، الذي شهد مجموعة من اللقاءات والحوارات والفعاليات بمشاركة أسماء فنية ونقدية من بينها جاسم البطاشي، وفخرية خميس، وأيمن الشيوي، وسامي الجمعان، وميس قمر، وعادل شمس، ومحمد قناوي، ووليد يوسف، وسط حضور عربي عكس أهمية المهرجان كمنصة للتواصل وتبادل الخبرات بين الفنانين والمبدعين.