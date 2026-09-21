قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس وزراء العراق يتعهد بحل الميليشيات الموالية لإيران بحلول يونيو 2027
عوض تاج الدين: المبادرات الرئاسية أسهمت بشكل كبير في تطور القطاع الصحي
أحمد موسى عن صخرة محمد صلاح في تركيا: مو سفير لأعظم وطن.. فيديو
أسعار سوزوكي ماروتي موديل 2013 المستعملة في مصر
درة: أسعى دائمًا إلى التنوع في اختيار الشخصيات وطريقة التمثيل
معاه حشيش وأيس.. الداخلية تكشف حقيقة ادعاء سيدة على زوجها دون وجه حق
رئيس غرفة الحبوب: طرح 500 طن قمح أسبوعيًا لكل مطحن يهدئ السوق
التعاون الخليجي: الشراكة الخليجية الفرنسية ركيزة مهمة لتعزيز الأمن والاستقرار
مدبولي: استكشاف فرص إقامة منطقة لوجستية نمساوية بالمنطقة الاقتصادية «ضرورة»
رئيس غرفة الحبوب باتحاد الصناعات: مصر لديها رصيد من القمح يكفي 7 أشهر
وزير الدولة للإعلام لرؤساء تحرير المواقع الإخبارية: الصحافة الرقمية مكون أساسي في منظومة الإعلام المصري
عضو شعبة الزيوت: خطة لتوفير مخزون استراتيجي لتجاوز اضطرابات الأسواق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بسبب الهجمات الأوكرانية.. موسكو تتجه للبلطيق والقطب الشمالي لتصدير الحبوب

ميناء أوست لوجا في بحر البلطيق
ميناء أوست لوجا في بحر البلطيق
خاطر عبادة

كشفت خمسة مصادر في قطاعي الشحن والحبوب لوكالة رويترز، اليوم الاثنين، أن الشركات الروسية بدأت إعادة توظيف محطات الأسمدة والفحم في موانئ بحر البلطيق والقطب الشمالي، وعلى رأسها أوست لوجا ومورمانسك، لتصدير الحبوب بعد تعطل الشحنات عبر البحر الأسود جراء هجمات الطائرات المسيرة الأوكرانية.

تراجع حاد في صادرات القمح عبر البحر الأسود

وشهدت كل من روسيا، أكبر مُصدّر للقمح في العالم، وأوكرانيا انخفاضاً حاداً في صادرات الحبوب نتيجة الهجمات المتبادلة على السفن والموانئ في البحر الأسود خلال الأشهر الأخيرة، علماً أن نحو 90% من صادرات الحبوب الروسية المنقولة بحراً كانت تُشحن عبر البحر الأسود في الموسم الماضي.

محطة "أولترامار" تتحول سريعاً لمناولة الحبوب

وقال مصدر في الصناعة إن محطة "أولترامار" الخاصة في ميناء أوست لوجا على بحر البلطيق، والتي تبلغ سعتها المعلنة 37 مليون طن متري وتتخصص في الأسمدة المعدنية، جرى تكييفها بسرعة للتعامل مع شحنات الحبوب.

وأضاف مصدر آخر اطلع على محضر اجتماع وزارة النقل الروسية في أغسطس، أنه جرى بحث إعادة توجيه شحنات شركة "ديميترا"، أكبر شركة لتجارة الحبوب والخدمات اللوجستية في روسيا، إلى محطة أولترامار، مؤكداً: "الأمر لا يقتصر على ديميترا فقط، الجميع يريد الذهاب إلى هناك.. الجميع يريد الذهاب إلى بحر البلطيق".

إعانات حكومية وشحنات إلى مصر والسعودية

وفقا للمصادر، بدأت "أولترامار" مناولة الحبوب منذ أغسطس، وبلغت طلبات نقل الحبوب بالسكك الحديدية إلى المحطة في سبتمبر نحو 260 ألف طن متري متجهة إلى مصر والسعودية، بعدما كانت قد توقفت عن شحن الحبوب سابقاً.

وكانت المحطة قد صدّرت 16 مليون طن من الأسمدة العام الماضي، وأكد مصدر في القطاع أن الطاقة الفائضة في موانئ البلطيق كافية بحيث لا يؤثر التحول على صادرات الأسمدة الروسية.

كما بدأت محطتا "مودول" و"بي إس إم زد" في ميناء سان بطرسبرغ، اللتان لم تكونا تتعاملان مع الحبوب سابقاً، في استقبال شحنات الحبوب، حيث تستطيع "مودول" مناولة ما يصل إلى 70 ألف طن من الحبوب في حاويات شهرياً، رغم أن هذه الطريقة تُعد أكثر تكلفة.

زيادة الطاقة التصديرية لموانئ البلطيق

ومن شأن استخدام المحطات المحولة أن يرفع بشكل كبير القدرة التصديرية لموانئ البلطيق الروسية، التي كانت طاقتها الحالية لمناولة الحبوب تُقدّر بين 2 و7 ملايين طن، مقارنة بأكثر من 60 مليون طن في الموانئ الجنوبية.

وأشار مصدر إلى أن شركة السكك الحديدية الروسية منحت أولوية عالية لشحنات الحبوب المتجهة إلى البلطيق والقطب الشمالي، والتي حصلت بالفعل على دعم حكومي.

ميناء مورمانسك.. بوابة آمنة وخالية من الجليد

وفي السياق ذاته، أعلن ميناء مورمانسك التجاري، رابع أكبر ميناء روسي بطاقة سنوية تصل إلى 24 مليون طن، الأسبوع الماضي، استعداده لبدء تصدير الحبوب في أكتوبر المقبل. ويُعد الميناء، الذي يصدّر الفحم والخامات والمعادن، ميناءً قطبياً خالياً من الجليد على مدار العام ويمكن الوصول إليه عبر مياه محايدة، ما يجعله وجهة أكثر أماناً في ظل تصاعد المخاطر في بحر البلطيق بسبب تدهور العلاقات مع أوروبا.

وكشف مصدر أن أول شحنة تبلغ 40 ألف طن من الحبوب نُقلت بالسكك الحديدية من إقليم ستافروبول جنوب روسيا إلى مورمانسك تم الاتفاق عليها واعتمادها من قبل السكك الحديدية الروسية، مؤكداً أن قدرة الميناء على استقبال سفن "باناماكس" الكبيرة ستحد من ارتفاع تكاليف الشحن البحري، رغم بُعده 2700 كيلومتر عن نوفوروسيسك، البوابة الرئيسية لتصدير الحبوب جنوباً.

موسكو تؤكد عدم وجود مشاكل في التصدير

وتأتي هذه التحولات في وقت تراجعت فيه صادرات روسيا من الحبوب إلى 4.4 مليون طن في يوليو وأغسطس، بانخفاض 31% عن العام الماضي، فيما يُتوقع انخفاض صادرات سبتمبر إلى النصف لتبلغ 2.45 مليون طن، وفقاً لشركة "سوفيكون" الاستشارية، وسط شكاوى المزارعين من فائض غير قادرين على تصديره.

وكانت وزيرة الزراعة الروسية أوكسانا لوت قد أكدت للصحفيين الأسبوع الماضي أن بلادها لا تواجه أي مشاكل في تصدير الحبوب بعد إعادة توجيه الشحنات عبر بحر البلطيق وبحر قزوين والشرق الأقصى.

روسيا تصدير الحبوب الروسية بحر البلطيق القطب الشمالي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنزين

خلال الأسبوع الأول من أكتوبر.. مفاجأة بشأن تحديد أسعار البنزين والسولار

علم السعودية

السجن و100 ألف ريال غرامة.. قرار عاجل من السعودية بشأن الوافدين المخالفين

تراجع أسعار العملات الأجنبية اليوم في البنوك مقابل الجنيه المصري

هبوط جماعي للعملات الأجنبية اليوم في البنوك.. ومفاجأة في سعر الدولار واليورو

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2026 وجدول الحد الأدنى للأجور

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2026 وجدول الحد الأدنى للأجور

تراجع أسعار الذهب اليوم في الأسواق

مفاجأة في سوق الذهب.. الأسعار تتراجع اليوم وعيار 21 يفاجئ الجميع

أسعار السلع الغذائية الأساسية اليوم الإثنين في الأسواق

ارتفاع سعر الزيت والسكر.. وكرتونة البيض تتخطى 111 جنيها.. أسعار السلع الأساسية اليوم في الأسواق

استمرار تراجع أسعار الذهب في مصر اليوم

التراجع مستمر.. أسعار الذهب تواصل الهبوط بختام تعاملات اليوم ومفاجأة في عيار 21

رحيل عم محمد صاحب مشهد الصلاة من داخل العناية المركزة

رحيل عم محمد صاحب مشهد الصلاة من داخل العناية المركزة

ترشيحاتنا

شريف فتحي وزير السياحة والآثار

وزير السياحة يلتقي سفيرة مصر لدى سنغافورة قبيل سفرها لتولي مهام منصبها

رئيس الوزراء

رئيس الوزراء يبحث التوسع في الاستثمارات النمساوية وتأسيس منطقة لوجستية بمحور قناة السويس

رئيس الوزراء

وزارات تتحرك لـ خدمة المواطن.. 24 ساعة تكشف أبرز الخدمات على طاولة الحكومة

بالصور

أسعار سوزوكي ماروتي موديل 2013 المستعملة في مصر

سوزوكى ماروتى
سوزوكى ماروتى
سوزوكى ماروتى

قبل النوم في الجو الحار.. 5 أخطاء بتخليكي تصحي مرهقة

قبل النوم في الجو الحار.. 5 أخطاء بتخليكي تصحي مرهقة
قبل النوم في الجو الحار.. 5 أخطاء بتخليكي تصحي مرهقة
قبل النوم في الجو الحار.. 5 أخطاء بتخليكي تصحي مرهقة

برج الحوت.. 5 أشياء لا يفعلها إلا عندما يفقد ثقته فيك

برج الحوت.. 5 أشياء لا يفعلها إلا عندما يفقد ثقته فيك
برج الحوت.. 5 أشياء لا يفعلها إلا عندما يفقد ثقته فيك
برج الحوت.. 5 أشياء لا يفعلها إلا عندما يفقد ثقته فيك

عكس الشائع.. زيت النخيل يمتلك فوائد صحية عديدة أبرزها منع السرطان

زيت النخيل
زيت النخيل
زيت النخيل

فيديو

نجوم خطف الزهايمر ذكرياتهم

نسيوا أسماءهم وأقرب الناس إليهم.. نجوم خطف الزهايمر ذكرياتهم

صابرين النجيلي

صابرين النجيلي تكشف مفاجآتها الجديدة: ديو مع دياب وميني ألبوم قريبًا .. خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم 3.. نحو قيادة تربوية متميزة

د. هبة جمال

د. هبة جمال تكتب: التسويق الحكومي الإلكتروني وتحويل الخدمة العامة إلى تجربة رقمية

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بين لهيب المنطقة وقرار الفيدرالي.. الدين المصري أمام اختبار المرونة الخارجية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: كما تُبنى الدول... هكذا يُبنى الإنسان

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثقافة المهادَاة بين الزوجين

المزيد