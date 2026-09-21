من نيويورك.. باكستان والاتحاد الأوروبي يبحثان التطورات الإقليمية وتعزيز التعاون

التقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار، اليوم الإثنين، الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية كايا كالاس، على هامش أعمال الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وأكد دار، حسبما أفادت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان، أهمية الشراكة التي توليها باكستان لعلاقاتها مع الاتحاد الأوروبي، لا سيما في مجالي التجارة والتعاون الاقتصادي.

وتبادل الجانبان وجهات النظر بشأن التطورات الإقليمية والدولية، حيث أشاد دار بالتواصل البناء للاتحاد الأوروبي مع باكستان خلال التطورات الإقليمية الأخيرة، وتقديره للجهود الباكستانية الرامية إلى خفض التصعيد وتعزيز الحوار.

وشدد وزير الخارجية الباكستاني على أهمية العودة إلى مسار الحوار والدبلوماسية، وضمان التنفيذ الكامل لمذكرة التفاهم الموقعة في إسلام آباد من جانب جميع الأطراف.

واتفق الجانبان على مواصلة التواصل الوثيق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.