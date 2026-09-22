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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

1153 مواطنا تلقوا خدمات الكشف والعلاج بالمجان خلال قافلة طبية بدمياط

قافلة طبيه
قافلة طبيه
زينب الزغبي

استكملت مديرية الصحة بدمياط، برئاسة الدكتور محمد عبد الخالق ، وكيل وزارة الصحة بدمياط، خطتها لتغطية كافة المناطق بالخدمات الطبية،  حيث نظمت ادارة القوافل العلاجية بالمديرية بقيادة د.سها خيري المكاوي مدير القوافل العلاجية ، قافلة طبية شاملة  ضمن المبادرة الرئاسية  «حياة كريمة» في كرم ورزوق  بمركز فارسكور ، وذلك لتغطية كافة المناطق النائية والبعيدة بالخدمات الطبية والعلاجية.

قافله علاجيه

وأوضح الدكتور محمد عبد الخالق براوي وكيل وزارة الصحة بدمياط، أن القافلة تضمنت 9 عيادة متنقلة بتخصصات طبية مختلفة، ووحدتين للأشعة، ومعمل تحاليل وصيدلية لصرف العلاج اللازم بالمجان، باجمالي 9 تخصصات طبية وهي «الباطنة، الأطفال، العظام، الجلدية، الجراحة العامة، المسالك البولية، النساء والتوليد، وتنظيم الأسرة  والاسنان ».

الكشف على المواطنين 

وأضاف أن القافلة تردد عليها ١١٥٣ مواطنًا، تلقوا خدمات الكشف والعلاج بالمجان، وتم تحويل ٣ حالات إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم واستكمال باقي الفحوصات والإجراءات الطبية اللازمة وتم استصدار قرارات علاج علي نفقة الدولة لحالتين.

وأضافت الدكتورة سها خيري مدير القوافل العلاجية ، أنه تم إجراء الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لعدد ٢٤٣ حالة، ضمن مبادرة «أفحص وأطمن»، بالإضافة إلى فحص ٣٤ حالة  بالسونار، وإجراء ٢٩٤ تحليلا بمعمل الدم و١٢ تحليلا بمعمل الطفيليات، كما تضمنت القافلة إقامة ١١ ندوات توعوية صحية حضرها ١١٠ مواطنًا بالاضافة لوجود فرق المبادرات الرئاسية التي قدمت خدماتها لعدد كبير من المترددين وفرق تنمية الاسرة التي قدمت خدماتها ووسائل تنظيم الاسرة والمشورة للمنتفعات.

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