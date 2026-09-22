«وعي يحمي الوطن.. ويواجه الشائعات».. ندوة تثقيفية لمجمع إعلام دمياط

نظَّم مجمع إعلام دمياط، التابع لقطاع الإعلام الداخلي برئاسة اللواء الدكتور تامر شمس الدين، ندوة تثقيفية بعنوان «بناء الوعي الوطني ومواجهة الشائعات»، بمدرسة سعد الثانوية للتمريض بدمياط، بحضور الدكتورة غادة سامي، مديرة المدرسة.

جاء ذلك برعاية السفير علاء يوسف، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، وفي إطار جهود الهيئة لترسيخ الوعي الوطني والمجتمعي.

ندوة توعوية

وأكد الدكتور محمد شريف حجازي، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، أهمية بناء الوعي الوطني باعتباره خط الدفاع الأول في مواجهة الشائعات والمعلومات المضللة، مشددًا على ضرورة تحري الدقة قبل تداول الأخبار، والاعتماد على المصادر الرسمية والموثوقة.

مواجهة الشائعات

وأوضح أن مواجهة الشائعات لا تقتصر على نفيها، وإنما تتطلب سرعة نشر المعلومات الصحيحة بوضوح، وتعزيز ثقافة التفكير النقدي لدى المواطنين، خاصة في ظل الانتشار الواسع لوسائل التواصل الاجتماعي.

وأشار إلى أن نشر الوعي الوطني مسؤولية مشتركة بين مؤسسات الدولة ووسائل الإعلام والمجتمع، لافتًا إلى أن المواطن الواعي يمثل شريكًا أساسيًا في حماية استقرار المجتمع، وتعزيز الثقة والوعي بالمصلحة الوطنية، وإدراك خطورة التحديات الإقليمية والدولية.

تأتي الندوة ضمن جهود مجمع إعلام دمياط في تعزيز وعي الشباب، وترسيخ الاستخدام المسؤول للمعلومات، بما يسهم في مواجهة الشائعات، ودعم الاستقرار المجتمعي، وتعزيز المسؤولية الوطنية.