قبل وفاته بأيام.. الشيخ إبراهيم مدني يخطف القلوب في الحرم المكي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والمهتمون بشئون الحرمين الشريفين مقطعًا مؤثرًا لـ آخر أذان فجر رفعه الشيخ الراحل في رحاب الحرم المكي الشريف قبل وفاته بأيام قليلة، حيث خطف صوته العذب القلوب وحظي بتفاعل واسع ودعوات مكثفة له بالرحمة والمغفرة.

يُعد أحد المؤذنين الأساسيين في المسجد الحرام، وعرف بصورة خاصة بأداء أذان الفجر، وتكبيرات العيد، بالإضافة إلى تميزه في مهمة "التبليغ" (ترديد التكبيرات خلف أئمة الحرم المكي).

توفي مؤذن المسجد الحرام الشيخ إبراهيم بن عادل المدني يوم الاثنين الموافق 21 سبتمبر 2026، عن عمر ناهز 51 عامًا.

أثارت هذه المعلومة دهشة وإعجاب المتابعين والمهتمين بشئون الحرمين الشريفين على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تداولوا هذا التفصيل بعد وفاته؛ تعبيرًا عن تقديرهم لمسيرته الطويلة.