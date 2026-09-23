مواصفات سير EXOBOT الجديدة كلياً

كشفت شركة سير عن طرازها الجديد سير EXOBOT، وتم إنتاج EXOBOT بفئتين واحدة SUV رياضية متعددة الاستخدامات، والثانية سيدان ، وتظهر بتصميمات عصرية وجذابة .

سير EXOBOT الـ SUV الجديدة

محرك سير EXOBOT الـ SUV الجديدة

تحصل سيارة سير EXOBOT الجديدة علي قوتها من 3 محركات كهربائية، وتنتج قوة 850 حصان، وبها بطارية سعة 112 كيلووات/ساعة بكيميائية NCM، مع معمارية كهربائية بجهد 800 فولت .

سير EXOBOT الـ SUV الجديدة

يتم شحن سيارة سير EXOBOT الجديدة من 10% إلى 80% في أقل من 30 دقيقة، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 2.9 ثانية، ويمكنها قطع مسافة 560 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لإعادة شحنها من جديد .

محرك سير EXOBOT السيدان الجديدة

تتسارع سيارة سير EXOBOT السيدان الجديدة من صفر وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 2.6 ثانية، ويمكنها قطع مسافة 670 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لإعادة شحنها من جديد، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

سير EXOBOT الـ SUV الجديدة

مواصفات سير EXOBOT الجديدة

تمتلك سيارة سير EXOBOT الجديدة الكثير من المميزات من ضمنها، تقنية التوجيه الإلكتروني (Steer-by-Wire) مع عجلة قيادة يوك، ويمكن توجيه العجلات الخلفية حتى 6.5 درجات، وبها تعليق هوائي متكيف مزدوج الحجرات.

بالاضافة إلي ان سيارة سير EXOBOT الجديدة بها، شاشة الأفق الرقمي مقاس 48 بوصة بدقة 8K، وبها مرايات رقمية بالكاميرات، ومساعد صوتي ذكي باللغتين العربية والإنجليزية، وبها أبواب جناح الشاهين العمودية، وزجاج أمامي عملاق بطول 2.4 متر وميلان 15 درجة.

تاريخ شركة سير في صناعة السيارات

تعد شركة سير أول علامة تجارية سعودية لصناعة السيارات الكهربائية في المملكة العربية السعودية، وقد أعلن عن إطلاقها في 3 نوفمبر من عام 2022 كشركة مشروع مشترك بين صندوق الاستثمارات العامة وشركة فوكسكون، مع تراخيص تقنية من بي إم دبليو.

سير EXOBOT الـ SUV الجديدة

وأصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية ترخيص صناعي للشركة لإنشاء منشأة تصنيع في الوادي الصناعي بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، وفي عام 2024 تم توقيع اتفاقيات إيصال الخدمة الكهربائية للمراحل التصنيعية للمشروع، وفي عام 2026 الجاري تم إطلاق أول سيارات الشركة تحت مسمى "إكزوبوت" (Exobot) بفئتي السيدان والدفع الرباعي .