أبسط روتين يومي للتخلص من الهالات السوداء

تعد الهالات السوداء من أكثر المشكلات الشائعة بين النساء من جميع الأعمار وهناك العديد من الأشياء التي يمكنك القيام بها في المنزل للتخلص منها لذا نعرض لكم ابسط روتين لعلاج هذه المشكلة.

ووفقا لما ذكره موقع كيلافند كلينك اليكم ابسط روتين يومي لعلاج الهالات السوداء.

قسطٍ كافٍ من النوم

حاول الحصول على سبع ساعات من النوم على الأقل كل ليلة لمنع ظهور الهالات السوداء حول عينيك.

استخدمي وسائد إضافية

ارفعي رأسكِ بوسادتين إضافيتين لمنع تجمع السوائل تحت عينيكِ ليلاً وقد يساعد ذلك في تخفيف الانتفاخ.

كمادات باردة

ضعي ملاعق باردة على عينيكِ للمساعدة في تقليص الأوعية الدموية المتوسعة وهذا قد يقلل من انتفاخ الجفون وظهور الهالات السوداء.

الخيار

ضعي شرائح الخيار على عينيكِ قد يساعد ذلك في تخفيف الانتفاخ لأن الخيار غني بالماء وفيتامين سي.

أكياس الشاي

ضعي أكياس الشاي الباردة تحت عينيكِ و هذا يُحسّن الدورة الدموية لأن الشاي يحتوي على الكافيين ومضادات الأكسدة.

علاجات الوجه

يمكن أن تساعد علاجات الوجه التي تتضمن تدليك منطقة العين على تحسين الدورة الدموية

خافي العيوب

استخدمى تحت العينين خافي العيوب وكريم الأساس لمزج لون بشرتك وتغطية الهالات السوداء