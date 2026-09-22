73 فيلمًا من 24 دولة في الدورة الثانية لمهرجان غزة الدولي لسينما المرأة

أعلنت إدارة مهرجان غزة الدولي لسينما المرأة، برئاسة المؤسس الدكتور عز الدين شلح، عن القائمة الرسمية للأفلام المشاركة في الدورة الثانية للمهرجان، والتي تضم 73 فيلمًا من 24 دولة، هي: مصر، الجزائر، المغرب، تونس، العراق، الأردن، سوريا، السعودية، الإمارات، سلطنة عُمان، قطر، السودان، موريتانيا، الهند، إيطاليا، فرنسا، ألمانيا، بلجيكا، المملكة المتحدة، إسبانيا، هولندا، فنلندا، ليبيا، إضافة إلى فلسطين.



وأوضح شلح أن الدورة الثانية، التي تحمل عنوان "نساء يصنعن الحياة من الموت"، ستنطلق في موعدها المقرر من 26 إلى 31 أكتوبر 2026، من بين خيام النازحين. وتتوزع الأفلام المشاركة على خمس فئات رئيسية: الأفلام الروائية الطويلة، والأفلام الوثائقية الطويلة، والأفلام الروائية القصيرة، والأفلام الوثائقية القصيرة، إلى جانب مسابقة الأفلام الوطنية القصيرة، في برنامج يعكس تنوع المشاركة واتساعها هذا العام.



الأفلام الروائية الطويلة

حده – إخراج أحمد رياض (الجزائر)

MUMTHA – إخراج P. Farzana (الهند)

ملكة القطن (Cotton Queen) – إخراج سوزانا ميرغني (ألمانيا، فرنسا، فلسطين، قطر، السعودية، السودان، مصر)

سماء موعودة (Promised Sky) – إخراج أريج السهيري (تونس، فرنسا، قطر)

رؤوس حامية (Têtes Brûlées) – إخراج مايا-عجمية يدي زلامة (بلجيكا)

سمسم (Simsim) – إخراج سندس السمرات (الأردن)

هذه ليلتي (This Is My Night) – إخراج جعفرا يونس (سوريا، الإمارات)

الجرح (The Wound) – إخراج سلوى القوني (المغرب)

هجرة – إخراج شهد أمين (السعودية)

غرق – إخراج زين الدريعي (الأردن، السعودية)



الأفلام الوثائقية الطويلة

9 Zocchi Pietro – إخراج Piccinini Marcella (إيطاليا)

رزق من ورد – إخراج مونيه الكومي (المغرب)

أثقل من الحياة – إخراج مصطفى النبيه (فلسطين)

رفعت عيني للسما – إخراج أيمن الأمير وندى رياض

سمر قبل آخر صورة – إخراج آية الله يوسف (مصر)

فلانة – إخراج زهراء غندور (العراق)



الأفلام الروائية القصيرة

الحجلة – إخراج شيماء طافش (مصر)

نص حالة – إخراج محمد حافظ (مصر)

سلملك – إخراج عمرو علي (سوريا)

انعكاس – إخراج آية فؤاد مدني (مصر)

كل سنة وانتي طيبة يا مامتي (Happy Mother's Day) – إخراج جومانا ناصر (مصر)

حياة – إخراج بلال طويل (المغرب)

ورود محرمة – إخراج دليلة علي ناصر الدرعي (سلطنة عُمان)

الندم الأخير – إخراج رائد الغريب (العراق)

صورة العائلة – إخراج قيصر سالم (سلطنة عُمان)

رمادي – إخراج منال مغربي

آمال وهيام – إخراج حمدي السيد (مصر، فلسطين)

لا حياة أخرى – إخراج منتظر عبد الجليل (العراق)

RELICTA – When Everything Disappears – إخراج Ragam Nasreddine (تونس)

KI-DAMU – إخراج يوسف بن غانم

The Womb of the Tree – إخراج Ramadhan Ibrahim (العراق)

مجرد لمسة – إخراج عبد الله فوزي (مصر)

كلثوم... عروس مقابل رهن – إخراج صدوق يونس (المغرب)

الأب، على الأرجح (The Father, Probably) – إخراج سيدي محمد طلبة وطيب طلبة (موريتانيا)

28 يومًا متبقية (28 Days Left) – (فنلندا)

قصة... شرف – إخراج مريم عثمان (مصر)



الأفلام الوثائقية القصيرة

حلومة – إخراج علاء الدين خراز (المغرب)

Fatima – إخراج Dabani Mohammed (بلجيكا)

ألوان – إخراج نورا علي (ليبيا)

Not Just a Scarf – إخراج Dalal Abu Oun (المملكة المتحدة)

ريماس – إخراج بيسان كحيل (فلسطين)

Sanarjiou (We Will Return) – إخراج Ouahbi Iman (فرنسا، الأردن)

What a Pattern Tells – إخراج Abutaema Bayan (فلسطين، الأردن، إسبانيا)

الصمت الصاخب – إخراج جمان قنيص

معجزة الحياة (The Miracle of Life) – إخراج صابرين خوري (فلسطين، هولندا)



مسابقة الأفلام الوطنية القصيرة

نوليكس – بتول الطلالقة

نوتة الخيمة – غالية مصبح

غريب في مدينتي – رزان أبوزيد

رحلة كفاح – حنين دغمش

خرجت ألعود – عبير الغصين

على وعد أبي – إيمان ماضي

بقايا نور – هنادي أبو صلاح

نقطة تحول – براء منصور

خارج الكادر – منار أبو شعيرة

كيس طحين – منى أبو قص

خارج الصمت – غادة البحيصي

سوسو خط الحياة – كوثر أبو الحصين

النافذة – إلهام أبو قص

غرفة الأخبار – ملاك أبو عودة

نبض – شهد أبو سليم

دندنة – إسراء أبو جياب

إيقاع – ريما خطاب

بعد أبي – سجى الخطيب

أجنحة لا تغادر – فاطمة البابا وإيمان الجعبري

صدى – هبة أبو الأعور

مشوار – كريمة العايدي

فوبيا – ياسمين الفيومي

ريماس – بيسان كحيل

تحدي – هدى لولو

المرام – هدى لولو

IN HER ARMS – اسيل الوادية

جذور وبذور – ورود القصاص

أقرأ – نور لولو