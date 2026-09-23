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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أوجستي والمنتخب.. نائب رئيس اتحاد السلة يكشف مستقبل المدرب الإسباني مع الفريق

اوجستي
اوجستي
يمنى عبد الظاهر

كشف محمد فتحي، نائب رئيس اتحاد كرة السلة، آخر مستجدات موقف الإسباني أوجستي بوش، المدير الفني للمنتخب، وإمكانية رحيله خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن الاتجاه داخل الاتحاد يميل إلى الاستعانة بمدرب وطني.

وقال محمد فتحي، خلال تصريحات تلفزيونية عبر برنامج «مودرن سبورتس» مع الإعلامي هاني حتحوت، إن أوجستي لا يرغب في الاستمرار مع المنتخب، موضحًا أن الاتحاد أيضًا لديه اتجاه للاستعانة بمدرب مصري خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف: «لسه كنا مجتمعين يوم السبت اللي فات، وغالبًا في اتجاه إن هو نفسه مش عايز يكمل، وإحنا في اتجاه برضه إن إحنا نستعين بمدرب وطني».

اتحاد السلة يبحث عن مدرب مصري

وأوضح نائب رئيس اتحاد السلة، أنه لم يتم الاستقرار حتى الآن على اسم محدد لتولي قيادة المنتخب، مشيرًا إلى وجود عدد من المدربين المصريين الواعدين الذين سيتم بحث مدى ملاءمتهم للمرحلة المقبلة.

وقال: «لسه مفيش اسم محدد، بس في أسماء كثيرة، مصريين واعدين، لسه هنبتدي نشوف مين الأنسب الفترة الجاية».

وأشار محمد فتحي ، إلى أن المنتخب تنتظره عدة استحقاقات خلال الفترة المقبلة، من بينها منافسات الأفروكان، ودورة الألعاب الأفريقية المقرر إقامتها في مصر العام المقبل، إلى جانب إمكانية المشاركة في بطولة عربية، فضلًا عن وجود منتخب أولمبي.

وأكد أن اتحاد السلة ، يتجه إلى منح الفرصة للمدربين الشباب، مع الاستفادة من أصحاب الخبرات الكبيرة في الكرة المصرية، ومن بينهم أشرف توفيق ومرعي.

أوجستي والشرط الجزائي

وعن موقف أوجستي والاتفاق بين الطرفين، أكد محمد فتحي أن الاتحاد لم يتوصل إلى اتفاق بشأن رحيله، مشيرًا إلى أن المدرب بدأ في إبداء رغبته في عدم الاستمرار.

وردًا على إمكانية تحمل الاتحاد شرطًا جزائيًا حال رحيل المدرب، أوضح: «بالضبط كده، شرط جزائي برضه كبير، فطبعًا هيحمّل الاتحاد ميزانية كبيرة».

واختتم نائب رئيس اتحاد السلة تصريحاته بالتأكيد على أن ملف المدير الفني الجديد لم يُحسم حتى الآن، وأن الاتحاد سيبحث خلال الفترة المقبلة عن المدرب الأنسب لقيادة المنتخب في الاستحقاقات القادمة.

محمد فتحي نائب رئيس اتحاد كرة السلة اتحاد كرة السلة أوجستي بوش المدير الفني للمنتخب اتحاد السلة نائب رئيس اتحاد السلة

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