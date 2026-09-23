موعد صرف السلع التموينية أكتوبر 2026 وقائمة الأسعار كاملة

تتجه أنظار أصحاب البطاقات التموينية إلى موعد صرف السلع التموينية لشهر أكتوبر 2026، بالتزامن مع اقتراب بداية الشهر الجديد، إذ أعلنت وزارة التموين موعد بدء صرف المقررات التموينية للفئات المستحقة، إلى جانب تفاصيل نصيب كل فرد من السلع الغذائية على بطاقات التموين وقائمة أسعار السلع المقررة خلال الشهر.

ومن المقرر أن يبدأ صرف السلع التموينية لشهر أكتوبر 2026 يوم 1 أكتوبر 2026 المقبل، على أن يستمر صرف السلع الغذائية للمواطنين المستحقين حتى نهاية شهر أكتوبر 2026، بما يتيح لأصحاب البطاقات التموينية الحصول على مقرراتهم خلال الشهر.

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ما موعد صرف السلع التموينية لشهر أكتوبر 2026؟

قررت وزارة التموين صرف السلع الغذائية المخصصة لأصحاب البطاقات التموينية عن شهر أكتوبر 2026 بداية من يوم 1 أكتوبر 2026 المقبل، ويستمر الصرف حتى نهاية شهر أكتوبر 2026، وفق المواعيد المعلنة للمواطنين المستحقين.

ويأتي موعد صرف المقررات التموينية في بداية الشهر، حيث يستطيع المواطنون المستفيدون من منظومة الدعم الحصول على السلع الغذائية المقررة لهم على بطاقات التموين، وفق نصيب الفرد والقيمة المخصصة للمستفيدين.

وتشمل المقررات مجموعة من السلع الغذائية والاستهلاكية التي يمكن الحصول عليها ضمن منظومة صرف السلع التموينية، مع تحديد أسعار لكل سلعة من السلع المدرجة في القائمة.

ما قائمة أسعار السلع التموينية لشهر أكتوبر 2026؟

تضم قائمة أسعار السلع التموينية لشهر أكتوبر 2026 عددًا من السلع الغذائية والاستهلاكية، وتأتي الأسعار والأوزان الواردة في القائمة على النحو الآتي:

مربى أنواع 350 جرام بسعر 16 جنيهًا.

صابون غسيل 125 جم بسعر 3 جنيهات.

سكر معبأ 1 كجم بسعر 12.60 جنيه.

بسكويت تومورو أنواع 3 جنيهات.

زيت خليط 800 مللي بسعر 30 جنيهًا.

مسحوق غسيل 60 جرام بسعر 4.50 جنيه.

مسحوق عادي يدوي 800 جم بسعر 16 جنيهًا.

صلصة 300 جم بسعر 8 جنيهات.

تونة مفتتة وزن 140 جرامًا بسعر 18 جنيهًا.

مسلى صناعي 800 جم بسعر 36 جنيهًا.

مكرونة 800 جم بسعر 17 جنيهًا.

كيس سائل غسيل أواني 80 جم بسعر 3 جنيهات.

صابون تواليت 125 جم بسعر 7.50 جنيه.

شاي ناعم 40 جم بسعر 5 جنيهات.

مكرونة 400 جم بسعر 8.5 جنيه.

عدس مجروش 500 جم بسعر 21 جنيهًا.

بسكويت يويوز سادة جنيه ونصف.

بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر 2.75 جنيه.

جبن أبيض زنة 125 جرام بسعر 4.5 جنيه.

علبة مرقة دجاج بسعر 6 جنيهات.

فول معبأ 500 جم بسعر 9 جنيهات.

خل 5% 900 ملي بسعر 6 جنيهات.

كيس ملح طعام 300 جم بسعر 1.25 جنيه.

دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك 1 كجم بسعر 18 جنيهًا.

لبن جاف 125 جم بسعر 25.5 جنيه.

طحينة بيضاء ظرف 140 جرامًا بسعر 3.75 جنيه.

بسكويت بوو أنواع 3.75 جنيه.

مسحوق أتوماتيك 800 كجم بسعر 25 جنيهًا.

كم يبلغ نصيب الفرد من السلع على بطاقة التموين؟

سجل نصيب الفرد من السلع الغذائية في بطاقة التموين نحو 50 جنيهًا، ويحصل المواطن من خلال هذه القيمة على السلع التموينية الأساسية، بالإضافة إلى إمكانية شراء بعض المواد الغذائية.

وتشمل السلع التموينية الأساسية التي يحصل عليها المواطن زجاجة زيت 800 جرام، وكيلو جرام سكر، بالإضافة إلى شراء بعض المواد الغذائية الأخرى.

ويأتي تحديد نصيب الفرد من السلع الغذائية ضمن التفاصيل الأساسية التي يهتم أصحاب البطاقات التموينية بمعرفتها بالتزامن مع اقتراب موعد صرف المقررات الجديدة، خاصة مع إعلان موعد بدء صرف سلع شهر أكتوبر 2026 وقائمة الأسعار المقررة للسلع المختلفة.

ما السلع الأساسية التي يحصل عليها الفرد في التموين؟

يحصل المواطن ضمن نصيب الفرد من السلع الغذائية على بطاقة التموين على زجاجة زيت 800 جرام، وكيلو جرام سكر، إلى جانب إمكانية شراء بعض المواد الغذائية، وذلك في إطار قيمة السلع المحددة للفرد والتي سجلت نحو 50 جنيهًا.

وتوضح قائمة السلع المتاحة أسعار مجموعة متنوعة من المنتجات، من بينها السكر والزيت والمكرونة والأرز البديل ضمن القائمة المذكورة، إلى جانب العدس والفول والصلصة والتونة والشاي والجبن والخل والملح والدقيق واللبن الجاف والطحينة والبسكويت ومساحيق الغسيل والصابون.

متى يستمر صرف تموين أكتوبر 2026؟

يستمر صرف السلع التموينية لشهر أكتوبر 2026 حتى نهاية شهر أكتوبر 2026، بعدما تقرر بدء الصرف اعتبارًا من يوم 1 أكتوبر 2026 المقبل.

وبذلك يستطيع المستفيدون من بطاقات التموين متابعة موعد صرف مقررات أكتوبر 2026 والحصول على السلع الغذائية المقررة لهم خلال الشهر، وفق قيمة ونصيب الفرد وقائمة الأسعار المحددة للسلع التموينية.

وتظل الأسئلة المتعلقة بموعد صرف السلع التموينية لشهر أكتوبر 2026 وأسعار السلع ونصيب الفرد من أكثر الموضوعات المرتبطة بالمقررات التموينية التي يبحث عنها أصحاب البطاقات بالتزامن مع بداية الشهر الجديد، خاصة مع الحاجة إلى معرفة موعد بدء الصرف وقائمة السلع وأسعارها.