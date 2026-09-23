قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد القبض عليه لحيازته الكوكايين.. من هو الشاعر وليد الغزالي؟
باكستان: تعيين جنرال متقاعد كأول أمين عام لـ حلف مكة الدفاعي
موعد مباراة السعودية والكويت في خليجي 27 والقنوات الناقلة
شباب الأهلي دبي: الزمالك يمتلك الأولوية حال عودة خوان بيزيرا إلى الدوري المصري
الأوكازيون الصيفي تحت الرقابة.. تخفيضات تصل إلى 50% وتحذير من العروض الوهمية
مصر والكونغو الديمقراطية تتوافقان على قواعد القانون الدولي للمجاري المائية العابرة للحدود
بـ 20 لغة.. الأوقاف تتيح «مختصر الشمائل المحمدية» على منصتها الرقمية
بمشاركة 12 دولة عربية.. الشباب والرياضة تستعد لانطلاق فعاليات سفينة النيل للشباب العربي بالأقصر وأسوان
داليا البحيري لـ«صدى البلد»: أتمنى تقديم جزء ثانٍ من «محامي خلع».. والعمل مع هاني رمزي ممتع.. فيديو
أفضل وسيلة للاستثمار.. وتفاصيل أعلى شهادات الادخار في بنك مصر 2026
كانت محتاجة صيانة والمدير مابلغش.. تفاصيل سقوط مروحة على التلاميذ بمدرسة بالنزهة
الدولار يواصل التراجع في البنوك بمنتصف تعاملات اليوم .. وهذا سعره الآن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

موعد صرف السلع التموينية أكتوبر 2026 وقائمة الأسعار كاملة

موعد صرف السلع التموينية أكتوبر 2026 وقائمة الأسعار كاملة
موعد صرف السلع التموينية أكتوبر 2026 وقائمة الأسعار كاملة
عبد الفتاح تركي

تتجه أنظار أصحاب البطاقات التموينية إلى موعد صرف السلع التموينية لشهر أكتوبر 2026، بالتزامن مع اقتراب بداية الشهر الجديد، إذ أعلنت وزارة التموين موعد بدء صرف المقررات التموينية للفئات المستحقة، إلى جانب تفاصيل نصيب كل فرد من السلع الغذائية على بطاقات التموين وقائمة أسعار السلع المقررة خلال الشهر.

ومن المقرر أن يبدأ صرف السلع التموينية لشهر أكتوبر 2026 يوم 1 أكتوبر 2026 المقبل، على أن يستمر صرف السلع الغذائية للمواطنين المستحقين حتى نهاية شهر أكتوبر 2026، بما يتيح لأصحاب البطاقات التموينية الحصول على مقرراتهم خلال الشهر.

واقرأ أيضًا:

شمال سيناء : استمرار الحملات التموينية المكثفة على الأسواق والأنشطة التجارية لضبط الأسواق

ما موعد صرف السلع التموينية لشهر أكتوبر 2026؟

قررت وزارة التموين صرف السلع الغذائية المخصصة لأصحاب البطاقات التموينية عن شهر أكتوبر 2026 بداية من يوم 1 أكتوبر 2026 المقبل، ويستمر الصرف حتى نهاية شهر أكتوبر 2026، وفق المواعيد المعلنة للمواطنين المستحقين.

ويأتي موعد صرف المقررات التموينية في بداية الشهر، حيث يستطيع المواطنون المستفيدون من منظومة الدعم الحصول على السلع الغذائية المقررة لهم على بطاقات التموين، وفق نصيب الفرد والقيمة المخصصة للمستفيدين.

وتشمل المقررات مجموعة من السلع الغذائية والاستهلاكية التي يمكن الحصول عليها ضمن منظومة صرف السلع التموينية، مع تحديد أسعار لكل سلعة من السلع المدرجة في القائمة.

تموين الأقصر : انتظام صرف الخبز المدعم و المقررات التموينية للمواطنين بدون شكاوى

ما قائمة أسعار السلع التموينية لشهر أكتوبر 2026؟

تضم قائمة أسعار السلع التموينية لشهر أكتوبر 2026 عددًا من السلع الغذائية والاستهلاكية، وتأتي الأسعار والأوزان الواردة في القائمة على النحو الآتي:

مربى أنواع 350 جرام بسعر 16 جنيهًا.

صابون غسيل 125 جم بسعر 3 جنيهات.

سكر معبأ 1 كجم بسعر 12.60 جنيه.

بسكويت تومورو أنواع 3 جنيهات.

زيت خليط 800 مللي بسعر 30 جنيهًا.

مسحوق غسيل 60 جرام بسعر 4.50 جنيه.

مسحوق عادي يدوي 800 جم بسعر 16 جنيهًا.

صلصة 300 جم بسعر 8 جنيهات.

تونة مفتتة وزن 140 جرامًا بسعر 18 جنيهًا.

مسلى صناعي 800 جم بسعر 36 جنيهًا.

مكرونة 800 جم بسعر 17 جنيهًا.

كيس سائل غسيل أواني 80 جم بسعر 3 جنيهات.

صابون تواليت 125 جم بسعر 7.50 جنيه.

شاي ناعم 40 جم بسعر 5 جنيهات.

مكرونة 400 جم بسعر 8.5 جنيه.

عدس مجروش 500 جم بسعر 21 جنيهًا.

بسكويت يويوز سادة جنيه ونصف.

بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر 2.75 جنيه.

جبن أبيض زنة 125 جرام بسعر 4.5 جنيه.

علبة مرقة دجاج بسعر 6 جنيهات.

فول معبأ 500 جم بسعر 9 جنيهات.

خل 5% 900 ملي بسعر 6 جنيهات.

كيس ملح طعام 300 جم بسعر 1.25 جنيه.

دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك 1 كجم بسعر 18 جنيهًا.

لبن جاف 125 جم بسعر 25.5 جنيه.

طحينة بيضاء ظرف 140 جرامًا بسعر 3.75 جنيه.

بسكويت بوو أنواع 3.75 جنيه.

مسحوق أتوماتيك 800 كجم بسعر 25 جنيهًا.

السلع التموينية

كم يبلغ نصيب الفرد من السلع على بطاقة التموين؟

سجل نصيب الفرد من السلع الغذائية في بطاقة التموين نحو 50 جنيهًا، ويحصل المواطن من خلال هذه القيمة على السلع التموينية الأساسية، بالإضافة إلى إمكانية شراء بعض المواد الغذائية.

وتشمل السلع التموينية الأساسية التي يحصل عليها المواطن زجاجة زيت 800 جرام، وكيلو جرام سكر، بالإضافة إلى شراء بعض المواد الغذائية الأخرى.

ويأتي تحديد نصيب الفرد من السلع الغذائية ضمن التفاصيل الأساسية التي يهتم أصحاب البطاقات التموينية بمعرفتها بالتزامن مع اقتراب موعد صرف المقررات الجديدة، خاصة مع إعلان موعد بدء صرف سلع شهر أكتوبر 2026 وقائمة الأسعار المقررة للسلع المختلفة.

ما السلع الأساسية التي يحصل عليها الفرد في التموين؟

يحصل المواطن ضمن نصيب الفرد من السلع الغذائية على بطاقة التموين على زجاجة زيت 800 جرام، وكيلو جرام سكر، إلى جانب إمكانية شراء بعض المواد الغذائية، وذلك في إطار قيمة السلع المحددة للفرد والتي سجلت نحو 50 جنيهًا.

وتوضح قائمة السلع المتاحة أسعار مجموعة متنوعة من المنتجات، من بينها السكر والزيت والمكرونة والأرز البديل ضمن القائمة المذكورة، إلى جانب العدس والفول والصلصة والتونة والشاي والجبن والخل والملح والدقيق واللبن الجاف والطحينة والبسكويت ومساحيق الغسيل والصابون.

أسعار السلع التموينية

متى يستمر صرف تموين أكتوبر 2026؟

يستمر صرف السلع التموينية لشهر أكتوبر 2026 حتى نهاية شهر أكتوبر 2026، بعدما تقرر بدء الصرف اعتبارًا من يوم 1 أكتوبر 2026 المقبل.

وبذلك يستطيع المستفيدون من بطاقات التموين متابعة موعد صرف مقررات أكتوبر 2026 والحصول على السلع الغذائية المقررة لهم خلال الشهر، وفق قيمة ونصيب الفرد وقائمة الأسعار المحددة للسلع التموينية.

وتظل الأسئلة المتعلقة بموعد صرف السلع التموينية لشهر أكتوبر 2026 وأسعار السلع ونصيب الفرد من أكثر الموضوعات المرتبطة بالمقررات التموينية التي يبحث عنها أصحاب البطاقات بالتزامن مع بداية الشهر الجديد، خاصة مع الحاجة إلى معرفة موعد بدء الصرف وقائمة السلع وأسعارها.

موعد صرف السلع التموينية موعد صرف السلع التموينية أكتوبر موعد صرف السلع التموينية أكتوبر 2026 تموين أكتوبر 2026 أسعار السلع التموينية أكتوبر 2026 السلع التموينية بطاقة التموين نصيب الفرد من التموين أسعار التموين وزارة التموين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

على غزلان وفرح شعبان

«سبب يخلي أي راجل يطلق مراته».. ماذا قال علي غزلان عن الانفصال من فرح شعبان؟

أسعار السلع الغذائية الأساسية في الأسواق اليوم الأربعاء

قبل ما تنزل السوق.. كرتونة البيض بـ 112 جنيهًا وارتفاع أسعار 12 سلعة اليوم

أزمة المعلمين المصريين في الكويت

«الخارجية» تكشف تفاصيل قرار الكويت بشأن المُعلمين المصريين والفئات المُستثناة

واقعة اتهام سيدة للشرطة بالاستيلاء على أموالها وذهبها وحبس زوجها

تفاصيل واقعة اتهام سيدة للشرطة بالاستيلاء على أموالها وذهبها وحبس زوجها

جوارديولا وصلاح

شيء نادر .. «جوارديولا»: محمد صلاح اللاعب الذي تمنيت وجوده معي في مانشستر سيتي

المرجع الديني آية الله العظمى الشبيري الزنجاني.

بعد رحيل الزنجاني.. إيران تعلن الحداد الرسمي في البلاد

ارشيفي

إثيوبيا تشتعل.. جبهة تيجراي تسيطر على مطار ميكيلي

نادي الزمالك

«شبانة» يتساءل بتعجب: عمرك شوفت راعي بيستلف من النادي؟.. و«الجهبذ» وراء جميع أزمات الزمالك

ترشيحاتنا

على غزلان وفرح شعبان

«سبب يخلي أي راجل يطلق مراته».. ماذا قال علي غزلان عن الانفصال من فرح شعبان؟

الحامل

اللى عارفينه غلط .. دراسة تكشف مفاجأة عن تأثير البيض والفول على الحامل

شلل الاحبال الصوتية

شلل الأحبال الصوتية مرض غريب يفقدك النطق.. اكتشف أسبابه

بالصور

لا تصلح للاستهلاك الآدمي.. شيف يكشف كوارث عن سيخ الشاورما

لا تصلح للاستهلاك الإدامى.. شيف يكشف كوارث عن سيخ الشاورما
لا تصلح للاستهلاك الإدامى.. شيف يكشف كوارث عن سيخ الشاورما
لا تصلح للاستهلاك الإدامى.. شيف يكشف كوارث عن سيخ الشاورما

آخر عطلة رسمية في 2026.. موعد إجازة 6 أكتوبر للقطاعين الحكومي والخاص

اجازة 6 اكتوبر 2026
اجازة 6 اكتوبر 2026
اجازة 6 اكتوبر 2026

للهيمنة على المستقبل.. حرب الذكاء الاصطناعي تشتعل بين الولايات المتحدة والصين

صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي

وزير الاتصالات يبحث مع مجموعة إنترو القابضة الخطط التنفيذية لإنشاء مركز كيميت للبيانات.. صور

وزير الاتصالات يبحث مع مجموعة إنترو القابضة الخطط التنفيذية لإنشاء مركز كيميت للبيانات
وزير الاتصالات يبحث مع مجموعة إنترو القابضة الخطط التنفيذية لإنشاء مركز كيميت للبيانات
وزير الاتصالات يبحث مع مجموعة إنترو القابضة الخطط التنفيذية لإنشاء مركز كيميت للبيانات

فيديو

عمر السعيد

إسلام جمال وهشام ماجد فى جنازة والد عمر السعيد

أحمد العوضي

لماذا اعتذر العوضي لياسمين عبد العزيز؟.. تفاصيل أزمة تصريحاته الأخيرة

وليمة ضخمة

وليمة بـ1400 خروف و200 جمل.. زفاف عراقي يثير الجدل

عودة اصالة ونانسي عجرم

بعد 11 عامًا من الأزمة.. هل تصالحت أصالة ونانسي؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ني أوسر رع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أمن الطاقة.. رهان الاستقرار

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الشرق الأوسط إلى مرحلة جديدة

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: الأزمات العابرة للحدود.. قراءة في إستراتيجية الأمن القومي المصري

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: حين يتحول الاقتصاد إلى جبهة مواجهة رئيسية

المزيد