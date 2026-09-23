يامال: هدفي أن تتذكرني الأجيال بعد ثلاثين عاماً

كشف نجم ​برشلونة​ ​لامين يامال​، في حديثه لصحيفة "ليكيب" الفرنسية عن طموحاته الكروية الكبيرة، مؤكداً أن هدفه الأساسي يتجاوز حصد الألقاب الفردية ليصل إلى ترك بصمة خالدة في تاريخ اللعبة.

وأوضح يامال أنه يسعى لأن تتذكره الأجيال القادمة بعد عقود من اعتزاله، مشيراً إلى أن رغبته في الاستمرار بنيل الألقاب لا تتوقف عند ما حققه حتى الآن.

المقارنة مع الأساطير

ورفض الشاب الإسباني مقارنته بغيره من أساطير الكرة، مؤكداً تطلعه لبناء هويته الخاصة تحت اسم "لامين يامال" والتواجد بين كبار اللعبة بشخصيته المستقبلية المستقلة دون الالتفات للمقارنات المباشرة.