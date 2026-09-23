عبد العاطي ونظيره الصومالي يبحثان تعزيز الشراكة ودعم استقرار القرن الأفريقي والبحر الأحمر

التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الأربعاء ٢٣ سبتمبر، عبد السلام عبدي علي، وزير خارجية جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير نادر زكي أن اللقاء تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية والبناء على التطور الكبير الذي تشهده العلاقات المصرية الصومالية، حيث أكد وزير الخارجية الحرص على مواصلة تطوير العلاقات الثنائية في شتى المجالات الاقتصادية والتنموية والاستثمارية والصحية، مستعرضاً التحضيرات الجارية لاستضافة مصر لمنتدى العلمين أفريقيا خلال الفترة من ٢ إلى ٤ أكتوبر ٢٠٢٦، على هامش قمة منتصف العام التنسيقية للاتحاد الأفريقي، وما يوفره من منصة لتعزيز الشراكات الاقتصادية والاستثمارية بين الدول الأفريقية وتشجيع التواصل بين مجتمعات الأعمال والقطاع الخاص بالقارة.

كما جدد وزير الخارجية التأكيد على دعم مصر الكامل لوحدة وسيادة وسلامة أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية وصون مؤسساتها الوطنية، مشدداً على رفض مصر القاطع لأية إجراءات أحادية من شأنها المساس بوحدة الأراضي الصومالية أو الانتقاص من سيادتها، مشدداً على التزام مصر بمواصلة دعم جهود بناء مؤسسات الدولة الصومالية وتعزيز قدراتها في شتى المجالات من خلال الدورات التي تنظمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية والمؤسسات الوطنية، منوهاً بأهمية مواصلة العمل مع الشركاء الدوليين لتوفير تمويل مستدام لبعثة الاتحاد الأفريقي للدعم والاستقرار في الصومال أخذ في الإعتبار المشاركة المصرية بالبعثة.

في ذات السياق، شدد وزير الخارجية على أهمية مواصلة بذل كافة الجهود للإسراع بالإفراج عن البحارة المصريين المحتجزين قبالة السواحل الصومالية وضمان سلامتهم، ومواصلة انخراط السلطات الصومالية في هذه الأزمة، والعمل على إطلاق سراحهم. كما تبادل الوزيران الرؤى إزاء المستجدات الأمنية والسياسية في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر، وسبل دعم جهود تحقيق الاستقرار وتعزيز السلم والأمن الإقليمي.