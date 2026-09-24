أخبار السيارات | أستون مارتن تجهز "فالهالا سبايدر".. هايبركار مكشوفة بقوة 1064 حصانا.. فولكس فاجن تتوقع ضربة جديدة في الصين

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.

يضم سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

تستعد شركة فولكس فاجن لمواجهة عام صعب في السوق الصينية، بعدما حذرت من احتمال انكماش سوق سيارات الركوب هناك بنحو 20% خلال 2026، في ظل استمرار تراجع الطلب وتصاعد المنافسة من الشركات الصينية، خصوصا في قطاع السيارات الكهربائية والهجينة.

تستعد شركة أستون مارتن لتوسيع عائلة سيارتها الخارقة "فالهالا" بإطلاق نسخة مكشوفة تحمل اسم "فالهالا سبايدر"، وسط توقعات بالكشف عنها رسميا خلال نوفمبر المقبل، لتصبح واحدة من أكثر السيارات حصرية وقوة في تاريخ العلامة البريطانية.

سوق السيارات المصري يتوافر به الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026 و 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

أعلنت شركة تاتا عن طرازها الجديد تاتا إيريس، وتنتمي إيريس لفئة السيارات السيدان، وتمتلك تصميم عصري وجذاب، وتأتي السيدان الجديدة لتكون البديل المباشر لنسخة تاتا تيجور بعد مسيرة حافلة منذ إطلاقها لأول مرة عام 2017.