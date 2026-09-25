عقوبات مشددة تواجه الطبيب حال إصدار شهادة مرضية مزورة

جرم قانون العقوبات إصدار الشهادات الطبية التي تتضمن بيانات غير صحيحة بشأن إصابة شخص بمرض أو عاهة، لما يترتب على ذلك من آثار قانونية وحقوقية قد تمس مصالح الأفراد.

وحدد القانون عقوبات بحق من يثبت تورطه في إصدار شهادة طبية مزورة أو مخالفة للحقيقة، تشمل الحبس والغرامة، وفقًا للظروف التي حددها القانون.

الحبس والغرامة



ويعاقب كل طبيب أو جراح أعطى بطريق المجاملة شهادة أو بيانا مزوراً بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة مع علمه بتزوير ذلك بالحبس أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه مصرى، فإذا طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية للقيام بشيء من ذلك أو وقع منه فعل نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة فى باب الرشوة، ويعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى أيضا" .

ويحكم بالعقوبات المبينة بالمادتين السابقتين يحكم بها ايضا اذا كانت تلك الشهادة معدة لأن تقدم إلى المحاكم .

و كل صاحب لوكاندة أو قهوة أو محلات مفروشة معدة للإيجار وكذلك كل صاحب خان أو غيره ممن يسكنون الناس بالأجرة يوميا قيد في دفاتره الأشخاص الساكنين عنده بأسماء مزورة وهو يعلم ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه.



وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 219 تنفيذا لغرض إرهابي.