شبورة مائية تضرب عدة مناطق صباحًا.. تحذير مهم لقائدي السيارات

تشهد البلاد خلال الساعات الأولى من صباح اليوم ظهور شبورة مائية على عدد من الطرق، بالتزامن مع ارتفاع نسب الرطوبة، ما قد يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، خاصة على الطرق السريعة والزراعية والصحراوية وفقا لما ذكره صباح الخير يا مصر.

أماكن انتشار الشبورة المائية

تظهر الشبورة على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد، مع احتمالية أن تكون كثيفة أحيانًا في مناطق من وسط سيناء.

وتشمل المناطق المتأثرة بالقاهرة الكبرى القاهرة والجيزة والقليوبية، إلى جانب طرق ومدن القناة، ومنها الإسماعيلية والسويس وبورسعيد، فضلًا عن الطرق المؤدية إلى شمال الصعيد.

موعد ظهور الشبورة

ومن المتوقع أن تتكون الشبورة خلال الفترة من الرابعة وحتى الثامنة صباحًا، على أن تبدأ في التلاشي تدريجيًا مع تقدم ساعات النهار وارتفاع درجات الحرارة.

تحذير لقائدي السيارات

وتتطلب الشبورة المائية توخي الحذر أثناء القيادة، خاصة مع انخفاض الرؤية على بعض الطرق، مع ضرورة الالتزام بالسرعات المقررة وترك مسافات أمان كافية بين السيارات.

كما يُنصح باستخدام الإضاءة المناسبة أثناء القيادة في أوقات انخفاض الرؤية، وتجنب السرعات الزائدة أو التوقف المفاجئ على الطرق، حفاظًا على سلامة قائدي السيارات والركاب.