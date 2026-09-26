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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

المحمدي: هذه الفرصة الأخيرة لمرموش بالدوري الإنجليزي.. وعليه أن يراجع نفسه

مرموش
مرموش
محمد بدران   -  
يمنى عبد الظاهر

تحدث أحمد المحمدي، نجم منتخب مصر السابق، عن مستقبل عمر مرموش، لاعب مانشستر سيتي المعار إلى توتنهام، مؤكدًا أن الفترة المقبلة تمثل فرصة مهمة أمام اللاعب لإثبات نفسه في الدوري الإنجليزي.

وقال المحمدي، خلال تصريحات تلفزيونية، إن مرموش أمام فرصة حاسمة في مسيرته بالدوري الإنجليزي، مطالبًا إياه بمراجعة نفسه واستغلال فترة إعارته إلى توتنهام من أجل تقديم المستوى المنتظر منه.

وأضاف: «هذه هي الفرصة الأخيرة لعمر مرموش في الدوري الإنجليزي وعليه أن يراجع نفسه، مانشستر سيتي منحه الفرصة بإعارته إلى توتنهام».

وأوضح نجم منتخب مصر السابق أن خبرته الطويلة في الدوري الإنجليزي تجعله يدرك طبيعة المنافسة وصعوبة الحصول على فرص متتالية، مشيرًا إلى أن الأندية الإنجليزية لا تمنح اللاعبين وقتًا طويلًا لإثبات أنفسهم.

وتابع أحمد المحمدي: «لدي خبرة كبيرة في الدوري الإنجليزي وأعرف أن الأندية لا تصبر، ولن يحصل على فرصة أخرى».

ويأمل مرموش في الاستفادة من فترة وجوده مع توتنهام والظهور بصورة قوية، خاصة أن تجربته مع مانشستر سيتي لم تمنحه الاستمرارية المطلوبة، ليصبح مستقبله في الكرة الإنجليزية مرتبطًا بما سيقدمه خلال الفترة المقبلة.

وتأتي تصريحات المحمدي في ظل ترقب لمستوى عمر مرموش مع توتنهام، وقدرته على استعادة مستواه وإثبات أحقيته بالاستمرار في منافسات الدوري الإنجليزي.

أحمد المحمدي لاعب مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي مرموش بالدوري الإنجليزي منتخب مصر

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