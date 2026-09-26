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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

ياسمين الخطيب عن وفاة المستشار أحمد الزند: نادمة على الهجوم عليه

ياسمين الخطيب
ياسمين الخطيب
يمنى عبد الظاهر

علّقت الإعلامية ياسمين الخطيب على وفاة المستشار أحمد الزند، مؤكدة أن من الإنصاف تذكر مواقفه وأعماله خلال مسيرته، بدلًا من استعادة واقعة قديمة حدثت قبل نحو 10 سنوات، مشيرة إلى أنها نادمة على مشاركتها في الهجوم عليه وقتها.

وقالت ياسمين الخطيب: «واقعة المستشار أحمد الزند، كانت زلة لسان، وأنا شخصيًا نادمة إني شاركت في الهجوم عليه وقتها بعدة مقالات، دون احترام لسنه أو تاريخه، مدفوعة في ذلك بحماس الثائرين».

وأضافت: «الواقعة دي فات عليها ييجي 10 سنين، فما الداعي لذكرها بعد وفاته؟! بينما الأفضل أن نذكر محاسنه!»، مشيدة بمواقفه خلال رئاسته لنادي القضاة، ودفاعه عن استقلال القضاء، إلى جانب مواقفه خلال فترة حكم جماعة الإخوان وتوليه منصب وزير العدل.

وتابعت: «هو الله يرحمه كان صدامي وعنيف، لكننا لا نستطيع أن ننكر أنه من الشخصيات القضائية القليلة، التي استعلنت اختلافها مع الإخوان، ووقفت بقوة ضد حكمهم»، واختتمت حديثها قائلة: «ومن الإنصاف أن نذكره اليوم بالخير، وأن نترحم عليه»


وفاة المستشار أحمد الزند

وتوفي المستشار أحمد الزند، وزير العدل الأسبق، صباح اليوم السبت، داخل أحد المستشفيات الخاصة، عن عمر ناهز 79 عامًا.

ويُعد المستشار أحمد الزند من أبرز القامات القضائية والقانونية، حيث امتدت مسيرته المهنية بين العمل القضائي والقانوني والعمل التنفيذي، كما تولى عددًا من المناصب المهمة داخل مصر وخارجها.

وشغل أحمد الزند منصب رئيس المحكمة الشرعية في رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة، كما عمل مستشارًا قانونيًا لولي عهد رأس الخيمة خلال فترة التسعينيات.

كما تولى رئاسة نادي قضاة مصر خلال الفترة من عام 2009 وحتى عام 2015، قبل أن يتولى منصب وزير العدل.

وتولى المستشار أحمد الزند منصب وزير العدل في حكومة المهندس إبراهيم محلب، واستمر في منصبه عقب تولي المهندس شريف إسماعيل رئاسة مجلس الوزراء.

ورحل المستشار أحمد الزند صباح اليوم، بعد مسيرة حافلة في العمل القضائي والقانوني، ورئاسة نادي قضاة مصر، والعمل التنفيذي.



 

ياسمين الخطيب وفاة المستشار أحمد الزند العمل القضائي نادي قضاة مصر تولي المهندس شريف إسماعيل وزير العدل

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