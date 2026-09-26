قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
العفو الدولية: مشاركة إسرائيل في دوري الأمم الأوروبية «خيانة» للفلسطينيين
تصدى للإخوان وعارض خفض سن تقاعد القضاة.. أبرز مواقف المستشار أحمد الزند
بعد إيقافه 4 سنوات.. جدو يكشف هل يفسخ بيراميدز عقده مع رمضان صبحي؟
إصابة مبابي تفسد بداية زيدان مع فرنسا.. والاتحاد الفرنسي يكشف التفاصيل
التعليم العالي: حضور الجامعات المصرية في تصنيف "UI GreenMetric" يعكس اهتمامها بمواجهة تغيرات المناخ
وزير الخارجية يلتقي المصريين العاملين في الأمم المتحدة بنيويورك
إعادة الجثمان من المسجد.. شبهات جنائية تؤجل دفن سيدة بالغربية
اصطدام سيارة نقل جماعي بالحاجز الخرساني المخصص لمسار الأتوبيس الترددي
تقارير عن رفض ترامب.. إيران تنتظر الرد الأمريكي على خطة السلام في هرمز
بدون تغيير.. طريقة تحويل العداد الكودي إلى قانوني ونظام المحاسبة
الخارجية الأمريكية: حرية الملاحة في هرمز وباب المندب "خط أحمر ممنوع تجاوزه"
16 محطة.. أول صور لانطلاق المرحلة الثانية من الأتوبيس الترددي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تسليم أراضي بيت الوطن للمصريين بالخارج بدمياط الجديدة.. 12 أكتوبر

راندة المنشاوي
راندة المنشاوي
آية الجارحي

أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدء جهاز مدينة دمياط الجديدة في تسليم قطع الأراضي السكنية للمصريين العاملين بالخارج، ضمن مشروع «بيت الوطن» – المرحلة الثامنة التكميلية بالمدينة، وذلك وفقًا لجدول زمني محدد يبدأ يوم الإثنين 12 أكتوبر 2026، وينتهي يوم الإثنين 16 نوفمبر 2026، لتيسير إجراءات الاستلام على المواطنين.

تسليم الأراضي

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن الوزارة تواصل تنفيذ برامج تسليم الأراضي بمختلف المشروعات، مشددة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان انتظام عمليات التسليم وتيسير حصول المواطنين على الأراضي.

قطعة رقم 33 شمال حي 22

وأوضح المهندس أشرف فتحي، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، أن أعمال التسليم تشمل قطع الأراضي بمنطقة قطعة رقم 33 شمال حي 22، ومنطقة شرق جامعة حورس، بمدينة دمياط الجديدة.

وأضاف أنه بالنسبة لمنطقة قطعة رقم 33 شمال حي 22، فسيتم التسليم وفقًا للجدول التالي:

* يوم الإثنين 12/10/2026: القطع من 1 إلى 16.

* يوم الثلاثاء 13/10/2026: القطع من 17 إلى 32.

* يوم الأربعاء 14/10/2026: القطع من 33 إلى 41، وللذين تخلفوا عن الاستلام.

وأشار إلى أنه سيتم تسليم قطع الأراضي بمنطقة شرق جامعة حورس وفقًا للجدول التالي:

* يوم الخميس 15/10/2026: القطع من C1 إلى C16.

* يوم الإثنين 19/10/2026: القطع من C17 إلى C32.

* يوم الثلاثاء 20/10/2026: القطع من C33 إلى C48.

* يوم الأربعاء 21/10/2026: القطع من C49 إلى C64.

* يوم الخميس 22/10/2026: القطع من C65 إلى C80.

* يوم الإثنين 26/10/2026: القطع من C81 إلى C87، ومن D1 إلى D9.

* يوم الثلاثاء 27/10/2026: القطع من D10 إلى D25.

* يوم الأربعاء 28/10/2026: القطع من D26 إلى D41.

* يوم الخميس 29/10/2026: للذين تخلفوا عن الاستلام.

وقال: سيتم استكمال تسليم قطع الأراضي وفقًا للجدول التالي:

* يوم الإثنين 2/11/2026: القطع من D42 إلى D57.

* يوم الثلاثاء 3/11/2026: القطع من D58 إلى D73.

* يوم الأربعاء 4/11/2026: القطع من D74 إلى D80، ومن E1 إلى E9.

* يوم الخميس 5/11/2026: القطع من E10 إلى E25.

* يوم الإثنين 9/11/2026: القطع من E26 إلى E41.

* يوم الثلاثاء 10/11/2026: القطع من E42 إلى E57.

* يوم الأربعاء 11/11/2026: القطع من E58 إلى E73.

* يوم الخميس 12/11/2026: القطع من E74 إلى E89.

* يوم الإثنين 16/11/2026: القطعة E90، بجانب الذين تخلفوا عن الاستلام.

الإسكان دمياط الجديدة الأراضي السكنية بيت الوطن تسليم الأراضي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصحة العالمية

مسألة وقت .. الصحة العالمية تحذر من جائحة قادمة تضرب العالم

الزمالك

غير موفق.. الزمالك يعلق على بيان الأهلي ضد حسام حسن

حالة الطقس

أمطار تصل للغزارة.. تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت

المعاشات

خبر سار لأصحاب المعاشات خلال أيام

السيدة المتوفاة بالغربية

إعادة الجثمان من المسجد.. شبهات جنائية تؤجل دفن سيدة بالغربية

الشناوي وحسام حسن

حسام حسن نسي نفسه والدنيا دوارة .. تعليق نارى من عمرو أديب على بيان الأهلي لدعم الشناوي

صورة من اللقاء

ترتيب مجموعة مصر في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية

حد السحب اليومي

بعد قرار البنك المركزي الأخير.. اعرف حدود السحب اليومي من البنوك وATM

ترشيحاتنا

فرح شعبان

فرح شعبان تتألق بإطلالة ساحرة بفستان أبيض فاخر.. تفاصيل لوك يخطف الأنظار

مخاطر الجمع بين الأدوية

تحذير من الجمع بين أدوية شائعة.. مخاطر على المعدة والكلى

طريقة عمل الفراخ المحشية

طريقة عمل الفراخ المحشية بالأرز في الفرن.. وصفة شهية للعزومات

بالصور

قوة أكبر بسعر أقل .. تعرف على سوبارو الجديدة من إمبريزا 2027

سوبارو إمبريزا 2027
سوبارو إمبريزا 2027
سوبارو إمبريزا 2027

بأقل الأسعار.. تفاصيل مزاد سيارات وموتوسيكلات الجمارك

مزاد سيارات
مزاد سيارات
مزاد سيارات

أغرب 4 حيوانات تشبه الفأر.. الجربوع والزبابة أشهرها .. 5 علامات تشير إلى وجود قوارض داخل المنزل

أغرب 4 حيوانات تشبه الفأر.. الجربوع أشهرها واحذري وجود القوارض في بيتك
أغرب 4 حيوانات تشبه الفأر.. الجربوع أشهرها واحذري وجود القوارض في بيتك
أغرب 4 حيوانات تشبه الفأر.. الجربوع أشهرها واحذري وجود القوارض في بيتك

بعد انتهاء الصيف.. 7 أطعمة لا تحفظيها في باب الثلاجة.. أهم توصيات لـ ربات البيوت من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية

بعد انتهاء الصيف.. 7 أطعمة لا تحفظيها في باب الثلاجة
بعد انتهاء الصيف.. 7 أطعمة لا تحفظيها في باب الثلاجة
بعد انتهاء الصيف.. 7 أطعمة لا تحفظيها في باب الثلاجة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: صوت القاهرة يعلو في الأمم المتحدة.. مصر تضع قضايا المنطقة أمام العالم

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: من 2016 إلى مؤتمر أكتوبر.. عشر سنوات تستحق أن تُروى

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: أين تقع مصر في منظور خريطة نفوذ الطاقة الجديدة

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: طقوس اللعبة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ني أوسر رع

المزيد