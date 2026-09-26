تسليم أراضي بيت الوطن للمصريين بالخارج بدمياط الجديدة.. 12 أكتوبر

أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدء جهاز مدينة دمياط الجديدة في تسليم قطع الأراضي السكنية للمصريين العاملين بالخارج، ضمن مشروع «بيت الوطن» – المرحلة الثامنة التكميلية بالمدينة، وذلك وفقًا لجدول زمني محدد يبدأ يوم الإثنين 12 أكتوبر 2026، وينتهي يوم الإثنين 16 نوفمبر 2026، لتيسير إجراءات الاستلام على المواطنين.

تسليم الأراضي

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن الوزارة تواصل تنفيذ برامج تسليم الأراضي بمختلف المشروعات، مشددة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان انتظام عمليات التسليم وتيسير حصول المواطنين على الأراضي.

قطعة رقم 33 شمال حي 22

وأوضح المهندس أشرف فتحي، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، أن أعمال التسليم تشمل قطع الأراضي بمنطقة قطعة رقم 33 شمال حي 22، ومنطقة شرق جامعة حورس، بمدينة دمياط الجديدة.

وأضاف أنه بالنسبة لمنطقة قطعة رقم 33 شمال حي 22، فسيتم التسليم وفقًا للجدول التالي:

* يوم الإثنين 12/10/2026: القطع من 1 إلى 16.

* يوم الثلاثاء 13/10/2026: القطع من 17 إلى 32.

* يوم الأربعاء 14/10/2026: القطع من 33 إلى 41، وللذين تخلفوا عن الاستلام.

وأشار إلى أنه سيتم تسليم قطع الأراضي بمنطقة شرق جامعة حورس وفقًا للجدول التالي:

* يوم الخميس 15/10/2026: القطع من C1 إلى C16.

* يوم الإثنين 19/10/2026: القطع من C17 إلى C32.

* يوم الثلاثاء 20/10/2026: القطع من C33 إلى C48.

* يوم الأربعاء 21/10/2026: القطع من C49 إلى C64.

* يوم الخميس 22/10/2026: القطع من C65 إلى C80.

* يوم الإثنين 26/10/2026: القطع من C81 إلى C87، ومن D1 إلى D9.

* يوم الثلاثاء 27/10/2026: القطع من D10 إلى D25.

* يوم الأربعاء 28/10/2026: القطع من D26 إلى D41.

* يوم الخميس 29/10/2026: للذين تخلفوا عن الاستلام.

وقال: سيتم استكمال تسليم قطع الأراضي وفقًا للجدول التالي:

* يوم الإثنين 2/11/2026: القطع من D42 إلى D57.

* يوم الثلاثاء 3/11/2026: القطع من D58 إلى D73.

* يوم الأربعاء 4/11/2026: القطع من D74 إلى D80، ومن E1 إلى E9.

* يوم الخميس 5/11/2026: القطع من E10 إلى E25.

* يوم الإثنين 9/11/2026: القطع من E26 إلى E41.

* يوم الثلاثاء 10/11/2026: القطع من E42 إلى E57.

* يوم الأربعاء 11/11/2026: القطع من E58 إلى E73.

* يوم الخميس 12/11/2026: القطع من E74 إلى E89.

* يوم الإثنين 16/11/2026: القطعة E90، بجانب الذين تخلفوا عن الاستلام.