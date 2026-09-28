كلنا خلف المنتخب.. سيف زاهر: حسام حسن وضح موقفه من الشناوي.. والأمور أصبحت هادئة

أكد الإعلامي سيف زاهر أن الأجواء داخل منتخب مصر أصبحت هادئة، عقب التصريحات التي أدلى بها حسام حسن، المدير الفني للفراعنة، والتي أوضح خلالها موقفه من تصريحاته السابقة بشأن محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر.

وقال سيف زاهر، خلال حديثه عبر قناة «أون سبورت»، إن حسام حسن خرج اليوم للرد على ما أثير خلال الفترة الماضية، موضحًا أنه لم يقصد التقليل من محمد الشناوي، وأن حديثه كان متعلقًا بإصابة اللاعب.

وأضاف: «ناس قالت حسام حسن مش هيطلع يتكلم، مش هيطلع يوضح، النهارده حسام حسن بيرد على الكل وبيطلع يوضح، وقالك مقصدش يقلل من الشناوي وقصده على الإصابة».

وتابع: «الدنيا هادية والمنتخب استقر بعد تصريحات النهاردة من حسام حسن»، مشيرًا إلى أن المدير الفني خانه التعبير في استخدام بعض الكلمات خلال تصريحاته السابقة.

وأوضح سيف زاهر: «أيوه هو خانه التعبير، وخانه قصة إنه يقول منتهي أو غيره، النهارده الدنيا هادية».

وأشار إلى وجود تصريحات أخرى من حسام حسن وإبراهيم حسن، لكنه شدد على أن التوقيت الحالي لا يسمح بالدخول في تفاصيل جديدة، مؤكدًا أن الأولوية لدعم منتخب مصر قبل مباراته المقبلة.

وقال: «معانا تصريحات وكلام وكل حاجة من حسام وإبراهيم حسن، لكن مش وقته نتكلم، مش وقته نطلع وناخد طريق وسكة زي ما حصل، طول عمرنا كده واخدين سكة دعم المنتخب وإن شاء الله نكسب».

كما نفى سيف زاهر أن يكون حسام حسن قد جهز تصريحاته مسبقًا مع أي شخص داخل بعثة المنتخب، قائلًا: «أتحدى أي حد شخصيًا بأن حسام حسن كان محضر أو مجهز الكلام مع حد في بعثة المنتخب حتى مع إبراهيم حسن».

واختتم: «حسام حسن طلع النهارده واتكلم من نفسه ووضح الدنيا ماشية إزاي، الشغلانة خلصت والأمور بقت هادية، وكله في ضهر المنتخب عشان نعدي ماتش بكرة».