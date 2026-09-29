أحمد الجفالي يقترب من الانضمام للقائمة الأفريقية للزمالك

أكد الإعلامي خالد الغندور، إن الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة معتمد جمال يدرس بشدة قيد التونسي أحمد الجفالي لاعب الأبيض في القائمة الأفريقية تمهيدا لتواجده مع الفريق في مباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأضاف الغندور عبر برنامجه ستاد المحور، اللاعب من المتوقع أن يشارك في ودية الفريق القادمة أمام إنبي استعدادا لمواجهة الأهلي في الدوري بعد انتهاء فترة التوقف الدولي.

موعد سفر الزمالك إلى رواندا

قال عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي الزمالك إن بعثة الفريق الأول لكرة القدم، ستغادر القاهرة مساء يوم الاثنين الموافق 12 أكتوبر المقبل، متجهة إلى رواندا استعدادًا لخوض مباراة الجيش الرواندي في ذهاب الدور التمهيدي الثاني لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأضاف مدير الكرة أن البعثة ستصل إلى العاصمة الرواندية كيجالي فجر يوم 13 أكتوبر.

ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب في تمام الساعة الخامسة مساء يوم الجمعة 16 أكتوبر المقبل على ستاد أماهورو كيجالي في رواندا.

وتقرر أن تقام مباراة الإياب يوم السبت 24 أكتوبر على ستاد القاهرة الدولي في تمام الساعة الثامنة مساءً.

وكان الزمالك قد تأهل إلى الدور التمهيدي الثاني بعد تخطيه فريق إيه إس بورت الجيبوتي في الدور التمهيدي الأول للبطولة، ليضرب موعدًا مع الجيش الرواندي.