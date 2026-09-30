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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مصرع شخصين وإصابة مدير الحماية المدنية خلال محاولة السيطرة على حريق مصنع بدمنهور

محافظة البحيرة
محافظة البحيرة
ساندي رضا

أصيب مدير الحماية المدنية بمحافظة البحيرة، خلال مشاركته في جهود السيطرة على حريق هائل اندلع داخل أحد المصانع بمدينة دمنهور، فيما أسفر الحريق عن مصرع شخصين وإصابة 24 آخرين.

إصابة مدير الحماية المدنية في حريق مصنع بدمنهور 

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا يفيد باندلاع حريق داخل مصنع بدمنهور، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وجرى الدفع بعدد من سيارات الإطفاء للتعامل مع ألسنة اللهب ومنع امتدادها.

وخلال عمليات السيطرة على الحريق، تعرض مدير الحماية المدنية للإصابة، وتم التعامل معه ونقله لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

البحيرة محافظة البحيرة حريق مصنع حريق

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