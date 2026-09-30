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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

باستثمارات 121 مليون جنيه.. افتتاح محطتي صرف صحي كفر قرشوم وكوم الشيخ عبيد بتلا

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

 افتتح اليوم ، اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية وسط فرحة وزغاريد الأهالي ، عدداً من مشروعات قطاعي مياه الشرب والصرف الصحي ضمن برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية (مشروعات الميجا) بمركز ومدينة تلا ، شملت الافتتاحات مشروعات (صرف صحي كفر كرشوم وكوم الشيخ عبيد)باستثمارات 121 مليون جنيه لخدمة ما يقرب من 27ألف نسمة، والتي ستساهم بدورها في تحقيق نقلة نوعية بمستوي الخدمات الحياة المعيشية والخدمات المقدمة للمواطنين ودعم جهود التنمية المستدامة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ورؤية مصر 2030، جاء ذلك بحضور المهندس رشدي عمر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ، الاستاذ محمد عمران رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا .

وأزاح محافظ المنوفية الستار عن اللوحات التذكارية لمشروعات الصرف الصحي الجديدة واطلق إشارة التشغيل الفعلي ، واستمع إلى شرح تفصيلي على حدة حول المكونات الفنية والهندسية بكل مشروع ومنها مشروع صرف صحي كفر قرشوم باستثمارات بلغت 58 مليون جنية لخدمة  9340 نسمة ، وإستمع إلي شرح تفصيلي عن مكونات المشروع والذي يضم محطة رفع ، شبكات إنحدار ، خطوط طرد ، حيث تم الإنتهاء من تنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية والمدنية وشبكات الإنحدار بطول 10000م وخطوط الطرد بطول 2915م بقدرة 4320 م3/اليوم، وعمل 800 وصلة منزلية بنسبة 100 % وتم دخول الخدمة بشكل كامل للأهالي ، فيما يضم مشروع صرف صحي كوم الشيخ عبيد محطة رفع ، شبكات إنحدار ، خطوط طرد ، وتم الإنتهاء من تنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية والمدنية وشبكات الإنحدار بطول 3416 م وخطوط الطرد بطول865م بقدرة 1469م3/يوم،و 283 وصلة منزلية بنسبة 100% ، بتكلفة تقديرية 63 مليون جنيه لخدمة 17320 مواطن لتحقيق نقلة نوعية بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.

وخلال الجولة ، أشار محافظ المنوفية إلى أننا نعمل وفق رؤية واضحة وخطوات متسارعة لاستكمال المشروعات المتقدمة بقطاعي مياه الشرب والصرف الصحي والتي تتخطى نسبة تنفيذها 90% ودخولها الخدمة في أسرع وقت ، بما يحقق أقصى استفادة ممكنة للمواطنين.

هذا وقد أكد محافظ المنوفية أن برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية ( مشروعات الميجا ) التي تنفذها الدولة بالتعاون مع شركاء التنمية بقري مركز تلا تمثل نقلة نوعية في تطوير البنية التحتية والارتقاء بمستوى خدمات الصرف الصحي، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين وتوفير بيئة صحية وآمنة لهم، لافتاً أن تلك الإنجازات تعد ترجمة حقيقية لاهتمام الدولة بتوفير خدمات أساسية تليق بالمواطن المصري لتتوافق مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 ، فيما أعرب الأهالي عن شكرهم وتقديرهم لمحافظ المنوفية تقديراً لمجهوداتهم المبذولة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية، وما تمثله من أثر إيجابي في تحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم والارتقاء بمستوى معيشتهم.

المنوفية محافظة المنوفية تلا افتتاح الميجا

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